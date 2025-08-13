Dictan cinco meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra, expresidente de Perú, por presunto cohecho pasivo propio

Por Jimena De La Quintana y Mauricio Torres

La Justicia de Perú dictó este miércoles cinco meses de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra en un caso de presunto cohecho pasivo propio, informó el Poder Judicial en su cuenta de X. Vizcarra se ha declarado inocente de estos cargos.

The-CNN-Wire

Noticia en desarrollo.