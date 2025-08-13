El número de vuelos del ICE se está disparando, pero rastrear los aviones es más difícil que nunca

Por René Marsh y Renée Rigdon, CNN

En medio del bullicio de pasajeros y aviones que entran y salen del aeropuerto internacional de Richmond, Virginia, cada semana hay también un flujo constante de vuelos que transportan hombres y mujeres esposados.

La semana pasada, CNN estuvo allí para ver cómo algunos de estos pasajeros —detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— eran bajados de camionetas blancas sin identificación, alineadas bajo el ala de un Boeing 737. Uno por uno, se les indicó a unos 50 detenidos que abordaran el avión.

Según datos del grupo de defensa de los inmigrantes Witness at the Border, Richmond es uno de los aproximadamente 70 centros nacionales que la administración Trump ha utilizado como puntos de parada para los vuelos del ICE que trasladan a detenidos bajo su custodia entre centros de detención en todo el país, con el objetivo de eventualmente deportarlos.

A medida que el presidente Donald Trump avanza para expulsar a un millón de inmigrantes por año de EE.UU., colocar más detenidos en más aviones y con mayor frecuencia se ha convertido en una característica clave para llevar a cabo esa iniciativa.

Aunque los vuelos han formado parte de las operaciones de inmigración de Estados Unidos durante años, la velocidad y la escala del programa del ICE hoy en día no tienen precedentes. Desde la investidura de Trump, se han realizado más de 1000 vuelos de deportación a otros países, un 15 % más que entre enero y julio del año pasado, según Witness at the Border.

Los vuelos son operados por una combinación de compañías chárter privadas y al menos una aerolínea comercial, que son subcontratistas del ICE, y una porción más pequeña es realizada por aeronaves militares.

Pero recientemente, los expertos notaron una nueva tendencia.

A partir de marzo, las principales compañías que operan los vuelos comenzaron a solicitar que sus números de cola (identificadores de los aviones similares a las matrículas de los automóviles) se eliminaran de los sitios web públicos de seguimiento de vuelos, según Ian Petchenik de Flightradar24, uno de esos sitios web.

Estos sitios web ofrecen seguimiento de vuelos en tiempo real, mostrando sus posiciones, rutas y otros datos relevantes. Ayudan a los consumidores a rastrear los retrasos de los vuelos, y también son una herramienta destacada para la rendición de cuentas pública.

La medida para bloquear los números de cola se hizo posible después de que la Administración Federal de Aviación amplió el año pasado sus reglas para permitir a las empresas la posibilidad de solicitar que se elimine su información completando un formulario en línea.

Esto significa que, si bien hay más vuelos que transportan detenidos del ICE, es mucho más difícil rastrearlos, lo que genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas.

“Esta información es vital para comprender cómo el ICE lleva a cabo sus actividades de control y deportación”, declaró Eunice Cho, asesora principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. “A veces, esta es la única información que tiene el público sobre dónde el ICE coloca a las personas debido a la falta general de transparencia en torno a la detención y la deportación bajo esta administración”.

Estos cambios han dificultado considerablemente que los familiares de las personas detenidas y trasladadas por el ICE encuentren a sus seres queridos, según Guadalupe González, portavoz de La Resistencia, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes. “Las familias no pueden rastrear adónde envían a sus seres queridos; simplemente los están desapareciendo”.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN para aclarar si la agencia había solicitado que se ocultaran los números de cola y por qué.

Un portavoz de Avelo Airlines, una aerolínea comercial que ha dedicado tres de sus aviones a vuelos del ICE, declaró a CNN en un correo electrónico: “Los vuelos operados en nombre del gobierno de Estados Unidos suelen permanecer sin identificar a petición del gobierno. Como subcontratistas del gobierno de Estados Unidos, les pedimos que dirijan sus preguntas a ellos”.

GlobalX Airlines, una compañía de vuelos chárter, informó a CNN en un correo electrónico que no está autorizada a comentar sobre asuntos relacionados con el contrato del ICE y remitió a CNN al ICE. Eastern Air Express, otro importante proveedor de vuelos chárter, no respondió a una solicitud de comentarios.

En el pasado se han producido vuelos de inmigración bajo administraciones demócratas y republicanas, pero el aumento es notable tanto por su amplitud como por su volumen.

Además del aumento en los vuelos de deportación, se ha registrado un aumento aún mayor en los vuelos que transportan detenidos entre aeropuertos dentro de Estados Unidos, según Witness at the Border. Estos viajes trasladan a los detenidos entre centros de detención, ya que el aumento de arrestos por parte del ICE implica que quienes están bajo custodia son trasladados entre centros en todo el país en una compleja y coordinada lucha por encontrar camas disponibles.

En julio, Tom Cartwright, de Witness at the Border, rastreó 207 vuelos de deportación a varias docenas de países, pero 727 “vuelos aleatorios” nacionales de detenidos del ICE que fueron trasladados dentro de Estados Unidos, la cifra más alta desde que comenzó a rastrear vuelos en 2020, dijo.

Una vasta red de empresas privadas opera los vuelos y la industria que los rodea, desde el reabastecimiento de combustible hasta la seguridad.

Actualmente, CSI Aviation, con sede en Albuquerque, Nuevo México, es el mayor contratista privado del ICE Air. No opera vuelos directamente, sino que actúa como intermediario principal del gobierno federal para la subcontratación de vuelos y operaciones relacionadas con ellos.

En febrero de 2025, CSI Aviation obtuvo una adjudicación de US$ 128 millones como contratista principal para las operaciones de vuelo del ICE. El contrato ahora supera los US$ 321 millones.

La empresa trabaja con subcontratistas que operan los vuelos. Entre los principales subcontratistas de vuelos en julio se encontraban GlobalX, Eastern Air Express y Avelo Airlines, según datos de Witness at the Border.

Los líderes de las empresas involucradas en la operación de deportación de la administración han apoyado firmemente a Trump y su partido.

Allen Weh, director ejecutivo de CSI Aviation, es un donante republicano que ha donado cientos de miles de dólares al partido y a sus candidatos. La compañía organizó un mitin de la campaña de Trump en uno de sus hangares en Albuquerque en octubre de 2024. Eastern Air Express, que Witness at the Border observó operando el 24 % de los vuelos del ICE en julio, también poseía y operaba un 737 utilizado para la campaña de Trump/Vance.

El mes pasado, La Resistencia, que ha estado rastreando los vuelos del ICE en la Costa Oeste de Estados Unidos, señaló en un informe sobre estas actividades que, además de enmascarar sus números de cola, los vuelos también están cambiando sus señales de llamada de tráfico aéreo.

Un indicativo de tráfico aéreo es un identificador que utiliza un vuelo para comunicarse con los controladores de tráfico aéreo y generalmente contiene alguna indicación del operador del vuelo.

El indicativo de tráfico aéreo que ahora utilizan la mayoría de estos vuelos del ICE es “Tyson”, el mismo indicativo que utilizó Trump para su avión personal después de ser elegido en 2016.

La Resistencia dijo en su informe: “Hemos sido testigos de amplios esfuerzos por parte de los contratistas aéreos del ICE para hacer que su trabajo de inmigración sea lo más difícil de observar posible”.

González, portavoz de La Resistencia, declaró: “Nuestra mayor preocupación es la transparencia. Si no podemos observar cómo se trata a las personas, nos preocupa que se violen sus derechos humanos”.

Audrey Ash de CNN contribuyó a este informe.

