Israel negocia la posible reubicación de palestinos de Gaza en Sudán del Sur

Israel está en conversaciones con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reubicar a palestinos de Gaza en el país de África oriental devastado por la guerra, como parte de un intento más amplio de Israel para supuestamente facilitar la emigración masiva del territorio dejado en ruinas por su mortal ofensiva de 22 meses contra Hamas.

Seis personas familiarizadas con el asunto confirmaron las conversaciones a The Associated Press. Se desconoce qué tan avanzadas están las conversaciones, pero si se implementan, los planes equivaldrían a trasladar personas de una tierra devastada por la guerra y en riesgo de hambruna a otra, y plantearían preocupaciones sobre los derechos humanos.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dice que quiere hacer realidad la visión del presidente de EE.UU. Donald Trump de reubicar a gran parte de la población de Gaza a través de lo que Netanyahu denomina “migración voluntaria”.

Israel ha propuesto planes de reasentamiento similares a otras naciones africanas.

“Creo que lo correcto, incluso según las leyes de la guerra tal como las conozco, es permitir que la población se vaya, y luego entrar con toda la fuerza contra el enemigo que permanece allí”, dijo Netanyahu el martes en una entrevista con i24, una cadena de televisión israelí. No hizo referencia a Sudán del Sur.

Palestinos, grupos de derechos humanos y gran parte de la comunidad internacional han rechazado las propuestas como un plan para la expulsión forzosa en violación del derecho internacional.

Para Sudán del Sur, un acuerdo así podría ayudarle a establecer lazos más estrechos con Israel, ahora la potencia militar casi indiscutible en Medio Oriente. También es una posible vía de acceso a Trump, quien planteó la idea de reubicar a la población de Gaza en febrero, pero parece haberse retractado en los últimos meses.

La oficina de la viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, Sharren Haskel, dijo que ella iría a Sudán del Sur para reuniones en la primera visita allí de un alto funcionario del gobierno, pero que no planeaba abordar el tema del traslado de palestinos.

Por su parte, el ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, en un comunicado, calificó de infundados los informes de que estaba entablando conversaciones con Israel sobre la reubicación de palestinos.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo que no comenta sobre conversaciones diplomáticas privadas.

Joe Szlavik, fundador de una firma de cabildeo estadounidense que trabaja con Sudán del Sur, dijo que funcionarios sursudaneses le informaron sobre las conversaciones. Asegura que una delegación israelí planea visitar el país para investigar la posibilidad de establecer campamentos para palestinos allí. No se ha fijado una fecha conocida para la visita. Israel no respondió de inmediato a una solicitud de confirmación de la visita.

Szlavik dijo que Israel probablemente pagaría por los campamentos improvisados.

Edmund Yakani, quien dirige un grupo de la sociedad civil sursudanesa, dijo que también había hablado con funcionarios sursudaneses sobre las conversaciones.

Cuatro funcionarios adicionales con conocimiento de las discusiones confirmaron que las conversaciones estaban teniendo lugar bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirlas públicamente.

Dos de los funcionarios, ambos de Egipto, dijeron a AP que sabían desde hacía meses sobre el deseo de Israel para encontrar un país que aceptara a los palestinos, incluido su contacto con Sudán del Sur. Dijeron que han estado cabildeando a Sudán del Sur para que no acepte a los palestinos.

Egipto se opone profundamente a los planes de trasladar a los palestinos fuera de Gaza, con la que comparte frontera, por temor a una afluencia de refugiados a su propio territorio.

AP informó anteriormente sobre conversaciones similares iniciadas por Israel y EE.UU. con Sudán y Somalia, países que también lidian con la guerra y el hambre, y la región separatista de Somalia conocida como Somalilandia. Se desconoce el estado de esas discusiones.

Szlavik, quien ha sido contratado por Sudán del Sur para mejorar sus relaciones con Estados Unidos, dijo que EE.UU. está al tanto de las discusiones con Israel, pero no está directamente involucrado.

Sudán del Sur quiere que la administración Trump levante la prohibición de viaje al país y elimine las sanciones a algunas élites sursudanesas, dijo Szlavik. Ya ha aceptado a ocho individuos afectados por las deportaciones masivas de la administración, en lo que pudo haber sido un esfuerzo por congraciarse.

El Gobierno de Trump ha presionado a varios países para que ayuden a facilitar las deportaciones.

“Sudán del Sur, con problemas económicos, necesita cualquier aliado, beneficio financiero y seguridad diplomática que pueda conseguir”, dijo Peter Martell, periodista y autor de un libro sobre el país, “First Raise a Flag”.

La agencia de espionaje Mossad de Israel proporcionó ayuda a los sursudaneses durante su guerra civil de décadas contra el gobierno dominado por árabes en Jartum antes de la independencia en 2011, según el libro.

El Departamento de Estado, al ser preguntado si había algún quid pro quo con Sudán del Sur, dijo que las decisiones sobre la emisión de visas se toman “de una manera que prioriza mantener los más altos estándares para la seguridad nacional de EE.UU., la seguridad pública y la aplicación de nuestras leyes de inmigración”.

Muchos palestinos podrían querer abandonar Gaza, al menos temporalmente, para escapar de la guerra y de una crisis de hambre que raya en la hambruna. Pero han rechazado rotundamente cualquier reasentamiento permanente de lo que consideran una parte integral de su patria nacional.

Temen que Israel nunca les permita regresar, y que una partida masiva le permitiría anexar Gaza y restablecer asentamientos judíos allí, como han pedido ministros de ultraderecha en el gobierno israelí.

Aun así, incluso aquellos palestinos que quieren irse es poco probable que prueben suerte en Sudán del Sur, uno de los países más inestables y asolados por conflictos del mundo.

Sudán del Sur ha luchado por recuperarse de una guerra civil que estalló después de la independencia, y que mató a casi 400.000 personas y sumió a focos del país en la hambruna. El país rico en petróleo está plagado de corrupción y depende de la ayuda internacional para alimentar a sus 11 millones de personas, un desafío que solo ha crecido desde que la administración de Trump realizó recortes drásticos a la asistencia extranjera.

Un acuerdo de paz alcanzado hace siete años ha sido frágil e incompleto, y la amenaza de guerra regresó cuando el principal líder de la oposición fue puesto bajo arresto domiciliario este año.

Los palestinos en particular podrían encontrarse no bienvenidos. La larga guerra por la independencia de Sudán enfrentó al sur mayoritariamente cristiano y animista contra el norte predominantemente árabe y musulmán.

Yakani, del grupo de la sociedad civil, dijo que los sursudaneses necesitarían saber quiénes vienen y cuánto tiempo planean quedarse, o podría haber hostilidades debido a los “problemas históricos con musulmanes y árabes”.

“Sudán del Sur no debería convertirse en un vertedero de personas”, comentó.

“Y no debería aceptar tomar a la gente como moneda de cambio para mejorar las relaciones”.

