La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, cambia su tono hacia Trump mientras se intensifica la represión

Después de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, voló a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago para verlo.

Cuando los republicanos la presionaron por el letrero gigante “Black Lives Matter” que instaló frente a la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, Bowser accedió a retirarlo. Su razonamiento: la ciudad tenía asuntos más importantes que atender, sobre todo en la gestión de los recortes de empleos federales que Trump ha promulgado este año.

Ahora, mientras Trump federaliza la Policía en la capital y despliega la Guardia Nacional, Bowser enfrenta quizás la mayor prueba hasta la fecha de su liderazgo y su capacidad para navegar en la Casa Blanca.

Los comentarios de Bowser en respuesta al anuncio ilustran cómo a menudo intenta comunicar múltiples mensajes a la vez.

Bowser describió el decreto de Trump como “inquietante y sin precedentes” y criticó este lunes la falta de autonomía total de la ciudad sin personalizar esa frustración ni criticar directamente a Trump.

“No puedo decir que, dada cierta retórica del pasado, estemos totalmente sorprendidos”, afirmó.

Minutos después, sugirió que la intervención federal podría beneficiar a la ciudad y dijo a los periodistas que no tenía la autoridad legal para detener los planes de Trump.

“El hecho de que tengamos más fuerzas del orden y presencia en los vecindarios puede ser positivo”, dijo Bowser.

En comparación, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que Trump no tiene credibilidad en el ámbito de la ley y el orden.

“La escena del crimen en Washington más dañina para los estadounidenses comunes está en 1600 Pennsylvania Ave”, publicó Jeffries, haciendo referencia a la dirección de la Casa Blanca.

Otros demócratas, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien se ocupó del despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump en su propia ciudad, también desestimaron las acciones del presidente.

“Para mí, todo esto se redujo a una maniobra publicitaria y no creo que se deban utilizar nuestras tropas para maniobras políticas”, dijo Bass.

Christina Henderson, miembro del consejo de Washington sugirió empatizar con el difícil equilibrio que Bowser intenta lograr. Señaló que recién en 1973 el Congreso permitió a los residentes de Washington elegir alcalde, concejales y comisionados vecinales, pero prohibió al consejo promulgar ciertas leyes y a la ciudad tener miembros con derecho a voto en la Cámara de Representantes o el Senado de los Estados Unidos.

“Usted no quiere ser la alcalde que pierda el gobierno local y que no haya otro alcalde después de usted”, dijo Henderson.

Cuando se le preguntó si planeaba contraatacar con más fuerza a raíz de un debilitamiento sin precedentes de su autoridad, Bowser dijo este lunes: “Mi tono será apropiado para lo que creo que es importante para el distrito y lo que es importante para el distrito es que podamos cuidar de nuestros ciudadanos”.

Pero Bowser adoptó un tono más duro durante una conversación virtual con líderes comunitarios este martes.

Cuando se le preguntó qué pueden hacer los residentes, Bowser respondió: “Este es un momento en el que la comunidad debe involucrarse y todos debemos hacer lo que podamos en nuestro ámbito, en nuestra área de competencia, para proteger nuestra ciudad y nuestra autonomía, para proteger nuestro autogobierno, y superar a este tipo, y asegurarnos de elegir una Cámara de Representantes demócrata para que tengamos un respaldo frente a este impulso autoritario”.

El veterano reportero urbano Tom Sherwood, analista político de la estación de radio pública de Washington WAMU, dice que Bowser está tratando de ser estratégica.

“Creo que la alcaldesa ha hecho todo lo posible para contrarrestar la actitud inflexible del presidente Trump”, dijo Sherwood. “El presidente proyecta que el distrito es una ciudad liberal, mayoritariamente negra, a la que no le importa combatir la delincuencia, por lo que la alcaldesa y el Ayuntamiento de Washington son sus principales objetivos”.

El sentimiento anti-Trump es feroz en los espacios activistas de toda la ciudad, en la que la ex vicepresidenta Kamala Harris ganó el año pasado con el 90 % de los votos.

En una manifestación esta semana, el proyecto Free DC, un movimiento que exige la estadidad de Washington, denunció las acciones de la administración Trump. Los organizadores acusaron a Trump de intentar provocar violencia y compararon los arrestos por inmigración con secuestros.

“Los residentes negros de Washington han reconocido desde hace mucho tiempo que la violencia comunitaria no se puede resolver a través de la violencia estatal”, dijo el director de organización de Free DC, Nee Nee Taylor, cuestionando la efectividad de la vigilancia policial en lugar de invertir en programas sociales para ayudar a los más vulnerables.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras las estructuras opresoras intentan dañar a nuestras comunidades y tomar el poder”, añadió.

Cuando se le preguntó si estaba decepcionada porque Bowser no reflejaba el intenso rechazo visto y escuchado de los miembros de la comunidad en las calles de la ciudad, Taylor dijo que cree que la alcaldesa está haciendo todo lo que puede y que está ocupando un papel diferente.

“Creo que está haciendo lo mejor que puede, teniendo en cuenta que Washington no es un estado”, dijo Taylor.

