¿La última fugaz tendencia de belleza en TikTok? Verse cansada como Jenna Ortega

Los ojos de Jenna Ortega están ligeramente difuminados, enmarcados por sombras oscuras. Su rostro es pálido y sus pómulos están acentuados con un toque de gris. Sus labios tienen un matiz púrpura. Parece agotada, pero ese es el objetivo. La última tendencia de maquillaje de la Generación Z, “Tired Girl”, celebra el aspecto de no haber dormido.

Durante tanto tiempo como han existido los estándares de belleza, las personas han luchado colectivamente contra el aspecto de estar cansadas. El corrector, la crema para los ojos y los lápices correctores están, al menos en parte, diseñados para hacernos lucir frescos y alertas. Históricamente, parecer fatigado se ha asociado con mala salud, envejecimiento y falta de atractivo. La tendencia de belleza “Tired Girl” celebra lo contrario; se trata de abrazar las imperfecciones que tradicionalmente hemos intentado ocultar.

La imagen moderna de esta tendencia es Wednesday Addams, la hija mórbida y emocionalmente reservada de la Familia Addams, quien es el centro de la serie “Wednesday” de Netflix, que tiene como productor ejecutivo a Tim Burton y está protagonizada por Ortega. Al igual que en la primera temporada, la temporada 2 muestra a la actriz luciendo ojeras y piel pálida, un look que recreó recientemente en la alfombra roja del estreno de la serie en Londres. Quienes no pertenecen a la Generación Z reconocerán referencias anteriores: piensen en Angelina Jolie en “Girl Interrupted” o una joven Natalie Portman en “Leon”.

Otras famosas contemporáneas que son fanáticas de esta tendencia de maquillaje incluyen a la actriz Lily Rose-Depp, la modelo y música Gabbriette y las influencers Emma Chamberlain, Danielle Marcan y Lara Violetta. Desde finales de julio, el maquillaje “Tired Girl” es ahora una categoría en TikTok, con numerosos tutoriales sobre cómo lograr el aspecto de falta de sueño, algunos de los más populares ya han superado las 300.000 visualizaciones.

En uno de sus videos recientes, Violetta –quien difumina sombra oscura bajo sus ojos para crear una estética de “maquillaje mohoso”– dijo: “Las ojeras son tan chic porque realmente tienes que ganártelas”. En general, el look es desordenado y sin terminar, con un toque rebelde. “Es una celebración de lo real”, dijo la maquilladora y directora de belleza de la revista Glass, Kim Brown, a CNN. “El look ‘Tired Girl’ tiene carácter y personalidad. Es fuerte y genial”.

El aspecto “Tired Girl” no debe confundirse con el estilo gótico, una subcultura basada en la música que dio lugar a un aspecto más sombrío, con piel mucho más pálida y ojos oscuros más marcados y pronunciados. También es diferente a la tendencia viral de maquillaje aegyo-sal de Corea del Sur, que enfatiza la zona hinchada de grasa bajo los ojos para crear una apariencia más juvenil. La moda grunge, conocida por su estética desaliñada y vivida, popularizada por Courtney Love en los años 90, es quizás la relación más reciente de este look.

Pero, como ocurre con otras tendencias fugaces de TikTok, las raíces de “Tired Girl” no son tan profundas. “El grunge surgió de valores anti-establishment, escenas musicales y solidaridad comunitaria, donde la rebeldía estética y cultural eran inseparables”, dijo Dan Hastings-Narayanin, editor adjunto de tendencias en The Future Laboratory, una firma de pronóstico de tendencias.

El look “Tired Girl”, en cambio, forma parte del fenómeno transitorio “core”, una palabra utilizada para describir estéticas de nicho en internet, como “cottagecore” (inspirada en la naturaleza, romántica) o “Barbiecore” (juguetona e hiperfemenina). “Es una forma rápida de mostrar quién eres o qué estado de ánimo buscas”, dijo Hastings-Narayanin. El reto, argumentó, es que es “fugaz, comercializado y listo para ser reemplazado por el próximo momento viral”.

La tendencia tiene una energía distintiva de Tim Burton, por lo que no sorprende que haya aparecido en ambas temporadas de “Wednesday”. “El principio fundamental era lograr un aspecto pulido pero natural usando pocos productos y resaltando los rasgos naturales de Jenna”, dijo la estilista de cabello y maquillaje Tara McDonald, quien creó el look de Ortega en la primera temporada. Como la base de Ortega era de un tono más claro que su piel natural y McDonald “no quería ocultar su zona natural de las ojeras con maquillaje”, las ojeras oscuras alrededor de sus ojos destacaban más de lo habitual, explicó McDonald. “La sombra de ojos era oscura, pero siempre se aplicaba de forma ligera, y la ilusión de unos labios naturalmente sonrojados –casi como si hubieran sido suavemente mordidos– era clave”, añadió.

Como ocurre con cualquier look de belleza marcado, el maquillaje de Wednesday Addams transmite un mensaje. “La intención siempre fue que ella no fuera el tipo de chica que pasa horas arreglándose el cabello y maquillándose”, dijo Nirvana Jalalvand, responsable del look de belleza de Ortega en la segunda temporada. “Simplemente no es ese tipo de persona. Tiene casos que resolver y lugares importantes a los que ir. Maquillarse no va a estar en lo más alto de su lista de prioridades.” En ese sentido, la indiferencia de Wednesday hacia su apariencia funciona como la antítesis de los ideales tradicionales de belleza pulida y de rostro fresco, y como una subversión de la feminidad.

Es una clara desviación de la estética “clean girl”, un look de rostro fresco que implica mejillas sonrojadas, piel radiante y maquillaje mínimo, popularizado por Bella Hadid, Hailey Bieber y Kendall Jenner en los últimos años. “Pero no es solo el maquillaje; es parte de algo más amplio”, dijo Jalavland. “Incluso la forma en que la gente publica sus fotos en Instagram ha cambiado, ahora con ‘photo dumps’ e imágenes borrosas. Todos nos hemos cansado del perfeccionismo excesivamente curado. Esta cultura desordenada es una lucha contra esa estética ‘clean girl’. El loom ‘Tired Girl’ es una forma diferente de presentarse. Es casi como si hubiéramos llegado tan lejos en la perfección que la gente está retrocediendo”.

Esto también se refleja en su ejecución; aplicar corrector y rubor requiere poco esfuerzo. “La mayoría de las personas puede hacer este maquillaje”, dijo McDonald. “No necesitas ser necesariamente un gran maquillador. No necesitas una mano firme. Puedes lograr este look sin brochas de maquillaje”.

Aunque es poco probable que “Tired Girl” tenga un impacto cultural duradero, sus orígenes podrían decir algo más profundo sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes. Hastings-Narayanin ve la adopción de la tendencia “Tired Girl” por parte de la Generación Z como un regreso a la vulnerabilidad y la capacidad de identificarse en medio de “presiones implacables” que incluyen equilibrar los estudios y las actividades extracurriculares, gestionar la deuda estudiantil y navegar un mercado laboral frágil, todo mientras se esfuerzan por alcanzar metas personales como salvar el planeta. “Presumir vulnerabilidad y humor negro se convierte en un mecanismo de afrontamiento que proclama: ‘Estoy agotado e inseguro sobre mi futuro, y me reiré en medio de la oscuridad’”, dijo.

