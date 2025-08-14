5 cosas que aprendimos de la aparición de Taylor Swift en el podcast ‘New Heights’

Por Tori B. Powell, Aditi Sangal, Lisa Respers France y Sandra Gonzalez, CNN

Taylor Swift se sinceró en un podcast pregrabado de casi dos horas junto a su novio Travis Kelce y su hermano Jason Kelce, que en un momento reunió a más de un millón de espectadores en una transmisión de YouTube el miércoles por la noche.

Los adelantos publicados antes de su aparición inaugural en “New Heights” revelaron que la cantante hablaría sobre su nuevo álbum, “The Life of a Showgirl”, y se abriría sobre su histórica gira The Eras Tour, que concluyó en diciembre de 2024.

Habló extensamente de ambos temas en el episodio, pero algunos de los momentos más emocionantes surgieron de conversaciones menos esperadas, como cuando se emocionó al hablar del momento en que se enteró de que volvería a poseer todo su catálogo musical o cuando habló sobre los problemas de salud de sus padres este verano.

Aquí algunos de los momentos destacados de su conversación:

“The Life of a Showgirl” se lanzará el 3 de octubre e incluirá 12 canciones, un guiño a que este es el duodécimo álbum de estudio de la superestrella del pop, e incluirá una canción final con la colaboración de Sabrina Carpenter.

“Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo”, dijo Swift.

El álbum marca una reunión entre Swift y los legendarios productores Max Martin y Shellback, quienes trabajaron con ella en los éxitos pop de “Red”, “1989” y “Reputation”. Estos álbumes también incluyen varias de sus mejores canciones, como “Shake It Off”, “Delicate”, “Blank Space” y “I Knew You Were Trouble”.

Swift dijo que su objetivo para el nuevo álbum era tener “melodías tan pegajosas que casi te enojas con ellas” y letras que fueran “igual de vívidas pero nítidas, enfocadas y completamente intencionadas”.

Swift dijo que el tema del álbum es “todo lo que estaba pasando detrás del telón”, y más tarde afirmó que quería que la portada transmitiera esa misma idea. Es “la vida más allá del espectáculo”, dijo.

Al preguntarle por el significado detrás de la iconografía naranja del álbum, Swift explicó que es “energéticamente como mi vida se ha sentido”, y la describió como “exuberante, eléctrica y vibrante”.

Jason Kelce, un centro retirado de los Philadelphia Eagles y campeón del Super Bowl, luego preguntó si podría escuchar el álbum antes de tiempo, a lo que Swift respondió que no.

“No confiamos en ti en absoluto”, dijo ella.

Él respondió: “Honestamente, inteligente”.

Cómo Travis Kelce y Swift llegaron a convertirse en una de las parejas poderosas más famosas ahora es historia ya bien conocida, y Swift bromeó diciendo que el podcast “me consiguió un novio”. Pero su pareja dijo que en realidad le da crédito a la gira The Eras Tour por su relación.

“Si nunca hubiera ido a ese show y simplemente hubiera quedado maravillado y cautivado, y luego me hubiera ido con tantas ganas de conocerte, nunca habría venido aquí a contarle a todos lo dolido que estaba (cuando no tuve la oportunidad de darte una pulsera de la amistad que había hecho para ti). Nunca me había sentido tan envuelto en la curiosidad de saber quién eras”, dijo él.

Swift dejó escapar un audible “aww” y agregó: “Eso es realmente hermoso”.

Su hermano respondió bromeando: “La mejor parte de esa declaración es que no sabías lo que significaba la palabra ‘engulfed’ (envuelto) antes de conocer a Taylor”.

Swift y Travis Kelce se mostraron increíblemente cómodos el uno con el otro durante todo el episodio, a menudo sentados con los brazos entrelazados.

En otro momento del episodio, Swift reveló que la “bandera verde” que vio desde el principio al conocer a Travis Kelce fue su capacidad para mantener amistades.

“Travis ha tenido a los mismos amigos desde que probablemente tenía cuatro años”, dijo ella. “Es increíblemente bueno para mantener amistades y es muy leal, y sus amigos son igual de leales y el grupo de personas más divertido y gracioso”.

Travis Kelce describió la “recuperación” de sus grabaciones maestras por parte de Swift como una de sus cosas favoritas que ocurrieron este verano, lo que llevó a Swift a relatar en detalle cómo sucedió todo.

Swift dijo que envió a su madre y a su hermano a Los Ángeles para discutir la adquisición de su catálogo musical con la firma de capital privado Shamrock Capital, que anteriormente era la dueña de su música.

“Se sentaron con Shamrock Capital y les contaron lo que esto significaba para mí”, recordó. “Les contaron toda la historia de todas las veces que intentamos comprarla, todas las veces que se vino abajo”.

Swift dijo que recibió la noticia de que había adquirido sus grabaciones maestras unos meses después del Super Bowl.

“Recibo una llamada de mi mamá y ella me dice: ‘Tienes tu música’”, dijo Swift visiblemente emocionada.

“Literalmente ha pasado tanto tiempo desde que esto sucedió, y es que cada vez que hablo de ello… simplemente me desplomo dramáticamente en el suelo de verdad. Honestamente, empecé literalmente a llorar a mares, y simplemente me puse a sollozar.”

Travis Kelce admitió que él también se puso a llorar.

“Llorabas”, repitió ella.

En mayo, Swift se convirtió en la dueña de todo su catálogo musical, aproximadamente seis años después de que protestara la venta de las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes por parte de su antigua discográfica.

Swift anunció la noticia en una carta publicada en su sitio web en ese momento, escribiendo que “toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí”.

La ganadora del Grammy especificó que ahora es dueña de todos sus videos musicales, películas de conciertos, portadas de discos y fotografías, junto con canciones inéditas, y que compró su música “completamente, sin condiciones, sin asociaciones, con total autonomía”, a Shamrock Capital.

Su agenda puede parecer perpetuamente llena, pero Swift en realidad sí tiene tiempo libre y pasatiempos, que incluyen la pintura, la cocina y “una nueva obsesión por la repostería cada seis meses”.

Travis Kelce bromeó: “Soy el hombre más afortunado del mundo”.

“En este momento, estamos muy metidos en una obsesión con el pan de masa madre que ha tomado el control de mi vida”, agregó ella.

Travis Kelce dice que está muy agradecido de estar corriendo y entrenando tanto como ahora, porque “estoy obteniendo la ingesta calórica”.

Taylor Swift dijo que él le pidió que le enviara dos panes de masa madre al campamento de entrenamiento.

“Hablo de pan el 60 % del tiempo ahora”, dijo ella.

Mientras tanto, ha estado perfeccionando un “pan de masa madre funfetti” para los hijos de Jason Kelce “porque les encantan los sprinkles”.

“Les va a volar la cabeza”, dijo Jason Kelce.

Trabaja duro, recupérate aún más duro; ese es un principio que tanto Travis Kelce como Swift parecen seguir fielmente.

Swift habló abiertamente sobre el agotador desgaste que sus presentaciones de tres horas suponían para ella.

“Fue mucha fisioterapia y fue estar en un estado de incomodidad perpetua”, dijo.

Le dijo a Travis Kelce: “(Es) algo así como cuando estás en temporada. No me golpean tipos enormes de 300 libras, pero los tacones…”

Travis Kelce recordó haber visto lo que él llamaba “la estación de recuperación” en el hotel.

“Mi**da, te lo digo, hermano, las similitudes eran una locura”, dijo Kelce. “Yo estaba como, ‘Dios mío. Ella hace más que yo’”.

Agregó: “Nos identificamos en cuánto torturamos nuestros cuerpos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Alli Rosenbloom, Megan Thomas y Dan Heching, de CNN.