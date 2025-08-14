Cómo Sylvester Stallone y Gloria Gaynor explican a Trump y su presidencia

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Al presidente Donald Trump le encantaría que las élites culturales despreciaran a sus homenajeados en el Kennedy Center.

Disfrutó revelar las estrellas que agasajará en la gala anual del icónico centro de arte a finales de este año, después de dirigirse en caravana al complejo este miércoles a través de calles que ahora están patrulladas, por órdenes suyas, por agentes federales y reservistas del ejército.

La alineación explica mucho sobre él, su poder y por qué es presidente.

La estrella de “Rocky” Sylvester Stallone, la leyenda de Broadway Michael Crawford, el ícono de la música disco Gloria Gaynor, el cantante country George Strait y la banda de glam rock KISS son más populistas que la “alta” cultura.

Eso no significa que no sean dignos. ¿Quién podría negar que Stallone dejó una huella imborrable en su arte? Ese es uno de los criterios para seleccionar a los nominados. Y los homenajeados del Centro Kennedy se han inclinado por las artes populares durante décadas, bajo la presidencia de ambos partidos.

Como siempre, Trump estaba tendiéndole una trampa a sus enemigos políticos.

Cualquier crítica a sus decisiones por considerarlas demasiado vulgares o indignas no hará más que reforzar su afirmación de que es un azote del establishment y lo hará más querido por sus partidarios, que lo ensalzan como el máximo outsider.

Los críticos de Trump consideran su toma del Kennedy Center y sus esfuerzos por destruir los valores progresistas en las artes, las universidades y otros lugares como una guerra cultural.

Él prácticamente está de acuerdo, proclamando que había eliminado de su lista a los “wokesters”. Admitió que incluso había considerado usar su recién adquirido poder sobre la ciudadela de la vida cultural estadounidense para honrarse a sí mismo.

No es de extrañar que los críticos —incluidos, sin duda, muchos suscriptores liberales del Kennedy Center, dada la tendencia progresista de la región capital— perciban a un aspirante a autoritario que quiere dominar y dictar cada aspecto de la vida estadounidense.

Los presidentes no suelen elegir a sus homenajeados. Uno pensaría que el hombre más poderoso del mundo tendría asuntos más importantes que atender. La mayoría de los comandantes en jefe simplemente organizan una recepción en la Casa Blanca y asisten al espectáculo.

Pero Trump es un consumidor voraz de cultura pop y posee una habilidad excepcional para aprovecharla con fines políticos. Es el productor ejecutivo de su propia vida y carrera política.

Así que no había forma de que dejara pasar la oportunidad de dirigir este espectáculo e, incluso, planea presentar él mismo la gala televisada. Afirmó haber sido obligado por la secretaria de la Casa Blanca, Susie Wiles. Probablemente no tuvo que presionarlo demasiado.

Más seriamente, los honores del Centro Kennedy que recibirá Trump también representarán otra victoria importante para su movimiento “Make America Great Again” y su toma hostil de las instituciones de Washington.

“Diría que participé en un 98 %”, dijo Trump sobre el proceso de selección. “No, todos pasaron por mí… Rechacé a muchos. Eran demasiado progresistas. Los descarté. Tuve un par de progresistas”.

Esto tiene una dimensión política importante.

Los votantes de base de Trump, y muchos otros conservadores, creen que las élites liberales pasaron décadas consolidando un control ideológico de múltiples áreas de la vida estadounidense (en las artes, los medios de comunicación, la academia e incluso en los deportes) y las arrastraron hacia la izquierda.

La ira de millones de estadounidenses por esto surgió de los mítines de Trump en tres campañas consecutivas. Los votantes se inclinaron por un candidato que fue objeto de burlas por su descaro por parte de los sofisticados habitantes de Manhattan.

Por eso, el desafortunado insulto de Hillary Clinton a los partidarios de Trump en 2016, llamándolos “deplorables”, se convirtió en una insignia de honor y una fuente de poder para el presidente.

Cuando los críticos de Trump lamentan lo que consideran una toma de control de las principales instituciones políticas y culturales, sus seguidores creen que las está recuperando. En los medios conservadores, los presentadores critican duramente a las estrellas de cine por denigrar a Hollywood con sus ideas progresistas, o a las estrellas de la NFL o la NBA con conciencia social por “arruinar el deporte”.

Anteriormente, los homenajeados del Centro Kennedy eran elegidos por un panel supuestamente bipartidista de figuras destacadas de la industria del arte y el entretenimiento. Pero intenta convencer a un conservador de que estos jueces estaban libres de sesgo, ya que provenían del ambiente de las artes liberales que Trump busca destruir tomando el control del Kennedy Center.

Trump celebró su dominio sobre otro bastión liberal admitiendo que lo estaba politizando, en otra muestra de su poder desmedido. “No debería politizar esto porque politizaron los Premios de la Academia y se fueron al traste”, dijo.

El presidente continuó: “Dirán: ‘Trump lo hizo político’, pero creo que si lo hacemos a nuestro modo político, subiremos, ¿de acuerdo?”

Pero mientras Trump buscaba la ligereza, sus acciones son amenazantes.

Por sí solo, que tome el control del Kennedy Center sería inusual, incluso un poco extraño. Pero en el contexto de todo lo demás que está haciendo, es más preocupante.

Ha utilizado el Departamento de Justicia como arma contra sus enemigos políticos, incluyendo a miembros de la administración Obama. La federalización de la policía de Washington, el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de la capital y las interminables ofensivas contra los jueces por parte de Trump reflejan las tácticas de los gobernantes autoritarios.

La administración planea eliminar las exhibiciones del Smithsonian para que no entren en conflicto con las posturas intransigentes de Trump antes del 250 aniversario de Estados Unidos el próximo año. Sus intentos de controlar los planes de estudio de las universidades de élite y sus ataques a los medios de comunicación, junto con su dominio del Centro Kennedy, dan la impresión de que intenta controlar lo que los estadounidenses ven, aprenden e incluso hacen en su tiempo libre.

Es fácil creer que Trump eligió él mismo a los homenajeados porque todos reflejan aspectos de su propio carácter y experiencia.

Stallone interpreta a tipos rudos como John J. Rambo y Rocky Balboa, quienes pisotearon la corrección política.

No es difícil ver que Trump se ve reflejado en ellos. “Es un poco rudo, un poco diferente, te lo aseguro. Es un tipo pequeño y rudo”, dijo Trump, señalando que Stallone también tiene su estrella en Hollywood. “De hecho, la única forma en que hay un nombre más grande en el Paseo de la Fama de Hollywood, dicen, es un tipo llamado Donald Trump”.

Strait es una gran estrella de la música, conocido como el “Rey del Country” y un titán del Estados Unidos rural cuyo sonido tradicional evoca el tipo de atractivo hogareño que Trump busca emular.

Crawford, quien protagonizó las producciones originales de Londres y Broadway de “El Fantasma de la Ópera”, demuestra la afinidad del presidente por los musicales. Al igual que Trump, el espectáculo fue un éxito en Nueva York en la década de 1980. Y la banda sonora, compuesta por Andrew Lloyd Webber, fue considerada un éxito de masas por las élites de moda, a la vez que gozaba de gran popularidad entre la gente común.

Crawford también es famoso por otro papel: PT Barnum, un showman, empresario, hombre de negocios y maestro de ceremonias del siglo XIX, cuyo estilo charlatán predijo el de Trump. El número más famoso de “Barnum” es “Hay un tonto que nace cada minuto” que resume la filosofía empresarial de un héroe recordado por sus trucos publicitarios y engaños que difuminaban la verdad y la realidad. ¿Te suena familiar?

KISS, una banda con un catálogo de álbumes de platino, también es conocida por sus puestas en escena exageradas.

Y no hay mejor himno para la vida de escándalos personales, empresariales y políticos de Trump que casi lo destruyen, pero nunca lo consiguieron, que el mayor éxito de Gaynor: “I Will Survive”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.