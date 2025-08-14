Las 7 medidas más autoritarias de Trump hasta el momento

Análisis por Aaron Blake, CNN

La historia de los primeros siete meses del regreso del presidente Donald Trump al cargo es la consolidación del poder.

Ha superado los obstáculos que a menudo se interpusieron en su camino durante su primer mandato y ha puesto a prueba constantemente los límites, en una búsqueda casi decidida de más autoridad.

Ya sea que pienses que eso es bueno (porque es lo que el país necesita) o malo, esa es objetivamente la situación. Trump lleva años sin ocultar su desprecio por los límites de su poder, y gobierna en consecuencia.

Solo en los últimos días, él y su administración han tomado medidas importantes en este frente.

Una de ellas es la federalización del Departamento de Policía Metropolitana de Washington y el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país para combatir lo que él considera una delincuencia descontrolada.

La primera medida no tiene precedentes, y la segunda es extraordinaria, dado que la guardia suele intervenir solo en caso de disturbios generalizados, como motines.

Otro paso se refiere a la politización de los datos gubernamentales por parte de Trump. Tras el despido del director de la Oficina de Estadísticas Laborales por un informe de empleo que no le gustó, la pregunta era si los mercados financieros podrían confiar en los datos gubernamentales de ahora en adelante, dado el mensaje que Trump estaba enviando.

Pero en lugar de calmar esos temores con una elección de consenso bien considerada, Trump eligió a un leal a MAGA.

Y, por último, está el creciente número de investigaciones contra los oponentes políticos de Trump, que aumentan a un ritmo rápido desde la semana pasada.

Teniendo en cuenta todo esto, es un buen momento para repasar las acciones más significativas y trascendentales de Trump en su segundo mandato.

Este tipo de cosas son las que algún día podríamos recordar como las que reestructuraron el equilibrio de poder en el gobierno estadounidense y nos empujaron hacia una dirección más autoritaria.

Si hay una inclinación de Trump que más preocupó a los altos funcionarios militares y de defensa en su primer mandato, podría haber sido su deseo de desplegar tropas a suelo estadounidense.

Y Trump lo está convirtiendo cada vez más en realidad. No solo ha enviado a la guardia a Washington, sino que también la desplegó junto con los marines en Los Ángeles hace dos meses de otra manera extraordinaria (dada la ausencia de violencia generalizada).

Trump también se estaría proponiendo intensificar estos esfuerzos cada vez más. Esta semana habló también sobre enviar a militares en servicio activo a Washington y expandir su estrategia a otras ciudades, militarizando el territorio estadounidense como nunca antes.

Y ha sugerido que puede ampliar la iniciativa de maneras que parecen ir más allá de su autoridad legal a través de la declaración de estados de emergencia.

A los altos funcionarios del primer mandato de Trump les preocupaba que éste politizara el ejército, lo utilizara para atacar a ciudadanos estadounidenses y, posiblemente incluso, para aferrarse al poder.

Aunque la saga de los aranceles ahora parece una realidad más de nuestra vida política diaria, también es una importante jugada de poder.

Después de todo, este es el presidente invocando poderes de emergencia sobre una prerrogativa que la Constitución otorga al Congreso, y modificando constantemente los términos para negociar con otros países.

En efecto, está ejerciendo un nivel de impuestos en constante cambio sobre las empresas y los consumidores estadounidenses.

Los tribunales aún están decidiendo si se ha excedido en su autoridad, y el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó inicialmente que sí. Pero quizás más que cualquier otro asunto, este sería con el que más ha neutralizado al Congreso, gobernando el país como un ejecutivo todopoderoso.

Los legisladores tienen el poder de frenarlo. Y a los republicanos tradicionalmente no les gustan los aranceles.

Pero el Congreso, controlado por el Partido Republicano, aparentemente no quiere tener nada que ver con detener al abanderado de su partido.

La administración Trump ya ha iniciado investigaciones o tomado medidas investigativas contra figuras clave en cuatro esfuerzos de alto perfil para escudriñar a Trump: la investigación de Rusia, su primer juicio político, las investigaciones del 6 de enero de 2021 y sus casos civiles y penales personales.

El carácter retributivo de estos esfuerzos se ve reforzado por el hecho de que Trump ha impulsado personalmente muchas de estas investigaciones, lo que supone una ruptura con una práctica tradicional. Al principio de su mandato, incluso firmó un decreto que exigía explícitamente la investigación de dos críticos.

Queda por ver si alguna de estas investigaciones dará algún resultado. Los intentos del Partido Republicano de destituir al entonces presidente Joe Biden nunca prosperaron, y no hemos visto pruebas sustanciales en estas investigaciones.

Pero incluso si no llevan a nada, envían un mensaje a cualquiera que delate o investigue a Trump: si lo hacen, los perseguiremos. Esa es la receta perfecta para que la gente se quede callada.

Aunque puedan parecer relativamente pequeñas, las maniobras de Trump con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) podrían tener implicaciones a gran escala.

De nuevo, se trata del mensaje que envía a otros que podrían darle malas noticias a Trump.

Y al nominar a un economista leal de la Fundación Heritage, E. J. Antoni, como nuevo comisionado de la BLS, Trump está erosionando aún más la expectativa de independencia de dichos funcionarios. (De hecho, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó esta semana la idea de la independencia de las estadísticas federales de “absurda”).

Es muy similar a los prolongados esfuerzos de Trump por despedir a funcionarios gubernamentales y organismos de control independientes, y por presionar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que baje las tasas de interés mediante repetidas amenazas de despido o investigación.

Esto es, sencillamente, algo que los presidentes no hacen, porque añade el espectro de la presión política a las funciones gubernamentales apolíticas.

Trump cada vez parece más dispuesto a dar la impresión de que tiene el control de la balanza, incluso en circunstancias en las que eso aparentemente podría volverse en su contra, como en el caso de la BLS y la Reserva Federal.

Trump ha hecho esfuerzos extraordinarios para usar su púlpito intimidatorio y sus poderes ejecutivos para demostrar su dominio sobre estas poderosas instituciones, y ha obtenido mucho éxito.

Estas organizaciones, que han hecho concesiones notables a su administración, parecen estar calculando que es mejor no estar en el lado malo de Trump. Esto inevitablemente sentará nuevos precedentes que podrían impactar a otras entidades y envalentonarlo.

Y el presidente no ha dudado en regodearse.

“Vean lo que estamos haciendo con las universidades, y todas se están doblegando y diciendo: ‘Señor, muchas gracias. Se lo agradecemos’”, dijo en la Casa Blanca en marzo. “Nadie lo puede creer, incluyendo los bufetes de abogados que han sido tan pésimos, bufetes de abogados que… nadie lo creería, simplemente diciendo: ‘¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?’”.

Nada resume mejor el desprecio de Trump por el poder legislativo –y su aquiescencia– que TikTok.

El Congreso aprobó un proyecto de ley con una amplia mayoría bipartidista que prohíbe a la plataforma de redes sociales a menos que se deshaga de su propiedad china, por motivos urgentes de seguridad nacional, según los legisladores.

La Corte Suprema ratificó la ley por unanimidad. Pero Trump sigue ignorándola y otorgando prórrogas a TikTok, a pesar de que es evidente que no tiene la autoridad legal para hacerlo.

Hay razones prácticas para que se le haya permitido hacerlo. Los demócratas, por ejemplo, no quieren ser los culpables de prohibir una aplicación tan popular. Y no está claro quién tendría legitimidad para demandar a Trump por esto.

Pero que existan esos problemas prácticos no significa que no se trate de una maniobra de poder. Se trata de un presidente que, en efecto, decide ignorar la ley, porque puede.

Y lo hace a pesar de las supuestas y urgentes preocupaciones de seguridad nacional sobre el acceso no autorizado de datos confidenciales de estadounidenses por parte del gobierno chino. Preocupaciones que Trump mismo expresó en su momento.

Esto también coincide con los repetidos esfuerzos de Trump por simplemente ignorar el gasto asignado por el Congreso.

Los esfuerzos de Trump por intensificar las deportaciones han incluido diversas apropiaciones de poder. La más notable ha sido el incumplimiento del debido proceso y del estado de derecho.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, tradicionalmente una autoridad de tiempos de guerra, para intentar expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados. Sus esfuerzos han provocado varias deportaciones injustificadas e intentos que han sido bloqueados por los tribunales.

En un momento dado, el Gobierno ignoró claramente una orden judicial para que regresaran aviones con migrantes.

Muchos aliados de Trump han argumentado que estos indocumentados no tienen derecho a protección legal. Esto ha puesto a los demócratas en la incómoda posición política de tener que defender los derechos de estas personas.

Quizá nada ha puesto tanto en tela de juicio la autoridad del estado de derecho y de los tribunales como lo han hecho Trump y su administración, valiéndose de provocaciones e insistencias para salirse con las suyas en este tema.

Esta ha sido un área donde los tribunales han intervenido y parecen haber frenado a Trump. Pero ese no es el fin de la lucha de poder.

