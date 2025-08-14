Las tasas hipotecarias en EE.UU. caen al nivel más bajo en 10 meses

Por Samantha Delouya, CNN

Los posibles compradores de vivienda y los propietarios que buscan refinanciar sus hipotecas recibieron un raro alivio esta semana después de meses de costos de endeudamiento persistentemente altos.

La tasa hipotecaria fija a 30 años promedió 6,58 % para la semana que terminó el 14 de agosto, el nivel más bajo desde octubre, según datos publicados el jueves por Freddie Mac.

La caída en las tasas de interés se produce mientras los inversionistas esperan cada vez más que la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) recorte sus tasas de interés en septiembre, luego de que datos recientes mostraran que el mercado laboral de Estados Unidos se desaceleró bruscamente en julio. El informe de empleo también mostró revisiones a la baja en los números de empleo reportados previamente, lo que indica que la economía podría estar desacelerándose más de lo esperado.

“El reciente descenso en las tasas hipotecarias fue provocado por el informe de empleo de julio de la Oficina de Estadísticas Laborales”, dijo Kara Ng, economista sénior en Zillow Home Loans. “Revisiones significativas a la baja en los datos de meses anteriores cambiaron la narrativa de un mercado laboral robusto, revelando uno que se está enfriando más rápido de lo que se pensaba”.

Si bien la Fed no fija directamente las tasas hipotecarias, sus acciones pueden afectar el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, el principal referente que influye en los costos de financiamiento para viviendas.

Las tasas hipotecarias han permanecido la mayor parte del año justo por debajo del 7 %, dejando a muchos posibles compradores fuera del mercado y ralentizando el sector inmobiliario. Las viviendas permanecen más tiempo en el mercado y, con las guerras de ofertas menos comunes, más vendedores están ofreciendo recortes de precios u otros incentivos.

Eso significa que el poder en muchas ciudades está cambiando hacia los compradores, según datos de Zillow que miden qué mercados de Estados Unidos son favorables para los compradores y cuáles para los vendedores.

Puede ser demasiado pronto para saber si una reducción en las tasas hipotecarias atraerá a más compradores al mercado, reavivando la competencia por las viviendas en venta.

Sin embargo, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, afirmó en un comunicado que ha visto que “la actividad de solicitudes de compra está mejorando a medida que los prestatarios aprovechan la disminución en las tasas hipotecarias”.

