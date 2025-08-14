Los precios al por mayor acaban de registrar su mayor subida en tres años

Por Alicia Wallace, CNN

En julio, los costos aumentaron marcadamente para los productores y fabricantes, una señal de que precios más altos pronto podrían filtrarse a los consumidores estadounidenses.

La inflación al por mayor en Estados Unidos se aceleró el mes pasado, cuando registró el ritmo mensual de subida de precios más rápido desde junio de 2022, según datos publicados este jueves.

El último índice de precios al productor (PPI), que mide la variación media de los precios pagados a los productores, subió un 0,9 % con respecto a junio, lo que elevó la tasa anual al 3,3 %, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. El PPI sirve como indicador potencial de los precios que los consumidores podrían enfrentar en los próximos meses.

“Los productores están empezando a sentir el calor de la inflación”, escribió este jueves Chris Rupkey, economista jefe de FwdBonds. “Solo será cuestión de tiempo para que los productores hagan repercutir sus mayores costos relacionados con los aranceles en los consumidores, cansados de la inflación”.

Las cifras de este jueves superaron con creces las previsiones de los economistas, que pronosticaban un aumento de los precios de solo un 0,2 % en julio y un 2,4 % anual.

El Dow Jones cayó 175 puntos, o un 0,4 %, al inicio de la sesión de este jueves. El S&P 500, más amplio, cayó un 0,35 % y el Nasdaq Composite, con gran peso tecnológico, bajó un 0,3 %.

A principios de esta semana, el índice de precios al consumo de julio mostró que la caída de los valores del gas frenó el aumento general al consumo, pero que los productos sensibles a los aranceles siguieron encareciéndose.

“El gran aumento del PPI esta mañana muestra que la inflación está afectando a la economía, aunque los consumidores aún no lo hayan notado”, afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management. “Dado lo benignos que fueron los datos del IPC el martes, se trata de una sorpresa muy desagradable al alza y es probable que disipe parte del optimismo sobre una bajada ‘garantizada’ de las tasas el mes que viene”.

Los operadores redujeron sus apuestas de que la Reserva Federal recortaría su tasa de interés de referencia en su reunión de septiembre.

Excluyendo los alimentos y la energía, el PPI subyacente también se disparó un 0,9 %, lo que situó la tasa anual en el 3,7 %, el nivel más alto desde marzo.

