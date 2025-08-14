Netanyahu afirma que Israel está “en conversaciones con varios países” sobre los palestinos desplazados

Por Irene Nasser y Kathleen Magramo, CNN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que su Gobierno está negociando con varios países la posibilidad de acoger a palestinos desplazados por la guerra en Gaza.

Miembros destacados del Gobierno de Netanyahu y el presidente de EE.UU., Donald Trump, han planteado anteriormente la posibilidad de trasladar a los palestinos fuera de Gaza, algo que, según los críticos, supondría una violación del derecho internacional e incluso una limpieza étnica.

Este miércoles, Associated Press informó de que Israel estaba manteniendo conversaciones con Sudán del Sur, país devastado por la guerra, sobre la posibilidad de reasentar a palestinos de Gaza, citando a seis personas familiarizadas con el asunto. El Gobierno de Sudán del Sur ha desestimado el informe de AP por “infundado”.

En una entrevista con el medio israelí i24News publicada este martes, Netanyahu confirmó que se estaban manteniendo conversaciones con varios países, pero no hizo referencia a Sudán del Sur.

“Estamos hablando con varios países. No puedo dar detalles aquí”, dijo Netanyahu, y añadió: “Hay diálogo y eso ya es importante, y con más de un país”.

Describió las propuestas como una “migración voluntaria” y dijo que Israel “no estaba expulsando” a los palestinos de Gaza, sino que “les estaba permitiendo marcharse”.

“Todos aquellos que dicen estar preocupados por los palestinos y querer ayudarles”, dijo Netanyahu, deberían “abrir sus puertas”.

“¿Por qué vienen a darnos lecciones? Abran sus puertas”, añadió.

Estos comentarios se producen en un momento en el que crece la alarma internacional por el plan declarado de Israel de tomar la Ciudad de Gaza, donde viven más de un millón de palestinos, muchos de ellos ya desplazados por la guerra.

La densamente poblada ciudad ha seguido siendo objeto de ataques israelíes, con al menos 123 muertos en las últimas 24 horas en toda Gaza, según el recuento de este miércoles del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas.

Shaina Low, asesora de comunicaciones del Consejo Noruego para los Refugiados, dijo que cualquier plan para reubicar a los palestinos, ya sea dentro de Gaza o en países extranjeros, es “inviable”.

“No son aceptables según el derecho internacional. No son aceptables para los palestinos. Y no deberían ser aceptables para la comunidad internacional”, declaró Low este jueves a John Vause, de CNN.

“La idea de obligarlos, empujarlos y coaccionarlos para que se vayan a cualquier otro país extranjero no solo es un crimen de guerra, sino que es moralmente abominable”, añadió Low.

