Putin sugiere que EE.UU. y Rusia podrían alcanzar acuerdo sobre armas nucleares y elogia los esfuerzos de paz de Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió los esfuerzos “enérgicos” de la administración de Trump para detener la guerra en Ucrania e insinuó que Moscú y Washington podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares durante su cumbre del viernes en Alaska.

En sus primeros comentarios públicos desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cumbre de Alaska, Putin presidió el jueves una reunión de altos funcionarios rusos en el Kremlin para informarles del estado de las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania.

“La actual administración estadounidense […] está haciendo, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades, frenar la crisis y alcanzar acuerdos que sean de interés para todas las partes involucradas en este conflicto”, dijo Putin.

En sus breves declaraciones, Putin dijo que la cumbre con Estados Unidos tiene como objetivo “crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, así como en Europa y en el mundo en su conjunto”.

Sugirió que esta paz más amplia puede lograrse si, en las “próximas etapas” de las conversaciones con Estados Unidos, “llegamos a acuerdos en el área de control sobre armas ofensivas estratégicas”.

Estados Unidos y Rusia acordaron limitar sus arsenales nucleares en virtud del Nuevo Tratado START, que entró en vigor en 2011. Según el acuerdo, ambos países contaban con siete años para cumplir los límites definidos sobre el número de armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas que podían tener. Sin embargo, el tratado expirará en febrero de 2026.

En una señal de malestar entre los dos países, Trump dijo este mes que ordenó que dos submarinos nucleares se posicionaran estratégicamente cerca de Rusia, en respuesta a lo que dijo fueron comentarios “altamente provocativos” de Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente de su Consejo de Seguridad.

Medvedev es propenso a arrebatos erráticos en las redes sociales, que a menudo plantean el espectro de un conflicto nuclear, pero Trump dijo que tomó la decisión “en caso de que estas declaraciones tontas e inflamatorias sean algo más que eso”.

También este jueves, Yury Ushakov, asistente de Política Exterior de Putin, compartió más detalles sobre los planes para la cumbre del viernes, diciendo que los presidentes primero tendrán una conversación individual, con la ayuda de intérpretes, antes de continuar las conversaciones durante un almuerzo de negocios.

El asesor afirmó que las conversaciones se centrarán en la guerra en Ucrania, así como en las perspectivas de cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia comercial y económica. Tras las conversaciones, los presidentes ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, añadió.

Ushakov será uno de los cinco miembros del equipo negociador de Rusia, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov; el ministro de Defensa, Andrey Belousov; el ministro de Finanzas, Anton Siluanov; y Kirill Dmitriev, un negociador de alto nivel y director del fondo soberano de Rusia.

Ucrania y Europa no han sido invitadas a la cumbre, lo que aumenta el temor de que Kyiv pueda verse obligada a hacer concesiones no deseadas.

Desesperados por lograr la atención de Trump una última vez antes de sentarse a solas con Putin, los líderes europeos mantuvieron el miércoles una llamada con el presidente estadounidense.

Los europeos adoptaron un tono cautelosamente optimista después de la reunión, afirmando que Trump había comprendido sus pedidos de un alto el fuego inmediato y que Ucrania debe tener un lugar en la mesa en las futuras negociaciones.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

