¿Quién es Bill Chisholm, el nuevo dueño de los Boston Celtics?

Está todo dado para que la franquicia de la NBA más ganadora de todos los tiempos, los Boston Celtics, cambie de manos. La Junta de Gobernadores de la National Basketball Association (NBA) aprobó de forma unánime el miércoles la venta del equipo de Massachusetts a un grupo liderado por Bill Chisholm.

Chisholm y sus socios adquirirían al menos el 51 % de los Celtics, en una operación que valúa a los vestidos de verde en US$ 6.100 millones (el monto más alto para cualquier equipo profesional en el deporte estadounidense, según la NBA). El grupo compraría la participación restante de los accionistas minoritarios en 2028, en otra operación que podría llevar el valor de la franquicia a US$ 7.300 millones, de acuerdo con el contrato de compraventa.

Según reporta el sitio de la NBA, hubo otras dos ofertas sobre la mesa, una liderada por el anterior socio minoritario de los Celtics, Steve Pagliuca, quien también anunció planes para comprar al Connecticut Sun de la WNBA por US$ 325 millones y trasladarlo a Boston.

Chisholm tiene 56 años, está casado y tiene tres hijos. De acuerdo con Forbes, tiene un patrimonio neto de US$ 3.200 millones.

El líder del grupo comprador tomaría el rol de gobernador de los Celtics una vez confirmada la compra, mientras que Wyc Grousbeck, el propietario saliente, actuaría como gobernador suplente y permanecería como CEO hasta 2028, cediendo su rol recién cuando ya no tenga la participación requerida, que es de al menos el 15 %.

“Bill es una persona excepcional y un verdadero seguidor de los Celtics, nacido y criado aquí en el área de Boston”, dijo Grousbeck en marzo, cuando se conocieron las intenciones de compra. “Su amor por el equipo y la ciudad de Boston, junto con su buena relación con el resto de la directiva de los Celtics, lo convierten en la elección natural para ser el próximo gobernador y propietario mayoritario del equipo”, afirmó el ahora propietario saliente.

Chisholm es originario de Massachusetts y un veterano aficionado de los Celtics. “Entiendo la importancia de los Celtics para la ciudad de Boston; el papel que desempeña el equipo en la comunidad es diferente al de cualquier otra ciudad del país”, dijo el empresario en un comunicado.

En los negocios, Chisholm cofundó junto al billonario del software Romesh Wadhwani la firma de capital privado STG Partners, que tiene su sede en California, de la cual es socio gerente y director de inversiones.

La compañía nació en 2002 bajo el nombre Symphony Technology Group, LLC, buscando “crear empresas destacadas en el sector de software empresarial para el mercado medio y servicios tecnológicos basados en software”, según su sitio web. En 2017 fue rebautizada con su nombre actual.

STG destaca que su cartera “ha estado compuesta por más de 50 empresas globales”, y gestiona activos por aproximadamente US$ 12.000 millones, según Forbes.

Chisholm “lidera las actividades de inversión y asume un enfoque práctico en la gestión diaria de las empresas de STG. Desde debates estratégicos hasta la exploración de oportunidades de innovación, Bill actúa como asesor en diversos temas”, de acuerdo con el sitio web de la compañía.

Antes de STG, cofundó The Valent Group y también trabajó en capital de riesgo y como consultor de gestión en Bain & Company y PaineWebber, Inc., según Forbes y STG.

En su época universitaria, Chisholm integró el equipo universitario de fútbol del Dartmouth College, ganador de títulos de la Ivy League en 1988 y 1990.

Actualmente, forma parte de la junta directiva de Cadmium, CAI Software, Dodge, eProductivity Software, Jobrapido, RSA, Skyhigh Security, Symphony Talent y Trellix.

Ahora le llegará el turno de liderar a la organización más exitosa de la NBA, los Celtics, ganadores de 18 anillos (uno más que los Lakers de Los Ángeles), dos de ellos (2007/08 y 2023/24) bajo la gestión de Grousbeck y el grupo propietario, Boston Basketball Partners LLC, que adquirieron la franquicia en 2002 por apenas US$ 360 millones.

La exorbitante cifra del acuerdo por los Boston Celtics empañó otro gran rumor que surgió en las últimas horas: la posible venta de los Portland Trail Blazers. Según ESPN, Tom Dundon, propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL, acordó comprar la franquicia por más de US$ 4.000 millones junto a un grupo inversor.

La franquicia estaba en venta oficialmente desde mayo, pero los rumores comenzaron tras la muerte en 2018 de Paul Allen, cofundador de Microsoft, quien había comprado la organización 30 años antes por US$ 70 millones. Tras su muerte, los Trail Blazers estaban bajo la gestión de su hermana.

Los posibles compradores habrían asegurado que no hay intenciones de mudar al equipo, llevando tranquilidad a los aficionados, aunque el acuerdo aún debe ser aprobado por la NBA.

