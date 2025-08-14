Trump le dijo a Melania que avance con acciones legales contra Hunter Biden por los comentarios sobre la relación con Epstein

Por Shanla Shelton, Alleen Graef y Betsy Klein, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump confirmó la mañana de este jueves que los abogados de su esposa Melania harían acciones legales contra Hunter Biden, diciendo que le dijo que “siga adelante”.

“Sabes, últimamente me ha ido bastante bien con estas demandas. Y le dije sigue adelante. Jeffrey Epstein no tiene nada que ver con la manera en que Melania y yo nos conocimos. Pero lo hacen. Se inventan historias”, dijo en una entrevista con Brian Kilmeade en Fox News Radio.

La amenaza legal se centra en una afirmación que hizo Biden en una entrevista en YouTube sobre la relación de los Trump con Epstein, según el periodista que realizó la entrevista y una copia de la carta del abogado obtenida por Fox News.

Andrew Callaghan, conductor de la serie de YouTube Channel 5, dijo en su canal que había recibido una demanda legal de la primera dama pidiendo retractarse por un video de la semana pasada, que actualmente tiene 1,3 millones de vistas. Melania Trump busca US$ 1.000 millones en daños si no retiran el video. También quiere una disculpa formal de Hunter Biden.

“En mi mano tengo una carta de demanda legal dirigida al Sr. Hunter Biden de parte de la primera dama de Estados Unidos, exigiendo una retractación del video de Channel 5 titulado ‘Hunter Biden returns’ en el que el Sr. Biden hace algunos comentarios especulativos sobre la relación entre Jeffrey Epstein, Melania Trump y Donald Trump”, dijo Callaghan al comienzo de una entrevista de seguimiento con Biden publicada este jueves.

Fox News también publicó una copia de una carta, dirigida a Hunter Biden y su abogado, que pedía a Biden “retractarse de las declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e incendiarias hechas sobre la Sra. Trump” durante la entrevista de YouTube.

“Los abogados de la primera dama Melania Trump están asegurando activamente retractaciones y disculpas inmediatas de quienes difunden falsedades maliciosas y difamatorias. El relato verdadero de cómo la primera dama conoció al presidente Trump está en su libro más vendido, ‘Melania’”, dijo su portavoz Nick Clemens en un comunicado cuando se le preguntó sobre la carta.

Hunter respondió de manera desafiante a la solicitud de disculpa, diciendo a Callaghan en otra entrevista publicada el 14 de agosto: “Que se jodan. Eso no va a pasar”.

Las demandas legales se enfocan en un video del 5 de agosto del programa de Callaghan, en el que Hunter Biden habló sobre la relación de los Trump con Epstein, citando a Michael Wolff.

En la última entrevista de Callaghan con Hunter Biden, ambos discuten la demanda legal de la primera dama, y Biden sugiere que podría resultar en que el presidente y la primera dama aclaren su relación con Epstein en una declaración jurada.

“Tengo esto que decirles: si quieren sentarse para una declaración jurada y aclarar la naturaleza de la relación entre Jeffrey Epstein —si el presidente y la primera dama quieren hacer eso y todos los conocidos asociados a su alrededor en ese momento, cualquiera que sea el momento en que se conocieron— estoy más que feliz de brindarles la plataforma para que puedan hacerlo”, dijo Biden en la entrevista publicada este jueves.

“La verdad del asunto es que no creo que estas amenazas de una demanda sumen a algo más que una distracción diseñada, porque no se trata de quién presentó a quién. No sé cómo eso de alguna manera llega al nivel de difamación para empezar”, agregó Biden.

