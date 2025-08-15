Las 5 cosas que debes saber este 15 de agosto: cumbre Trump-Putin,”Deportation Depot”, Erin y elecciones en Bolivia

Por CNN en Español

La amenaza de Erin. Bolivia va a las urnas. Los activos que EE.UU. dice haber incautado a Maduro. ¿Qué son los “conejos Frankenstein” y por qué se llaman así? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, llegará a la cumbre del viernes en Alaska con la intención de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. “Creo que ahora está convencido de que va a llegar a un acuerdo”, dijo el mandatario, mientras que Putin elogió los esfuerzos del Gobierno de Trump para poner fin a la guerra.

Florida se prepara para albergar a inmigrantes detenidos en un nuevo centro de detención situado en una zona remota del norte del estado, el segundo desde que se inauguró “Alligator Alcatraz” hace poco más de un mes en los Everglades.

La tormenta tropical Erin, que se formó el lunes en el océano Atlántico, podría convertirse en huracán este viernes, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Se han emitido alertas de tormenta tropical para las Islas de Sotavento y otros lugares.

Este domingo 17 de agosto son las elecciones generales en Bolivia. Ocho candidatos competirán por la presidencia en medio de una crisis económica y conmoción social. En caso de que ningún candidato logre más del 50 % de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, habrá una segunda vuelta en octubre. Sigue la cobertura aquí.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha confiscado más de US$ 700 millones en activos al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi. La funcionaria afirmó que los activos incluyen dos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo.

¿Cuántas veces se ha reunido Putin con presidentes de EE.UU.?

A. 12 veces

B. 4 veces

C. 75 veces

D. 48 veces

Haz clic aquí para hacer el quiz completo

EE.UU. devuelve a México un manuscrito de 500 años firmado por Hernán Cortés

Casi cinco siglos después de que el conquistador español Hernán Cortés la firmara y décadas después de que alguien la robara de los archivos nacionales de México, el FBI devolvió este miércoles a México una página manuscrita de valor incalculable.

A estos conejos con cuernos se los llama “conejos Frankenstein”. Te explicamos por qué

Un grupo de conejos de Colorado con grotescos crecimientos similares a cuernos podría parecer sacado de una película de terror de bajo presupuesto, pero los científicos afirman que no hay motivo para asustarse.

Vuelve la caza legal de osos negros a Florida

Por primera vez en una década, los residentes de Florida podrán cazar legalmente osos negros en el estado. La medida fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado este mes, pero no sin la oposición de algunos grupos conservacionistas.

6,58 %

La tasa hipotecaria fija a 30 años en EE.UU. promedió 6,58 % para la semana que terminó el 14 de agosto, el nivel más bajo desde octubre de 2024, según datos publicados el jueves por Freddie Mac.

“México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga”

—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México y Canadá hacen lo que su Gobierno les dice cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.

Primer cumpleaños de Jia Jia y De De, los pandas gemelos de Hong Kong

Las primeras crías gemelas de panda gigante de Hong Kong, Jia Jia y De De, celebran su primer año. Su madre, Ying Ying, hizo historia como la más longeva en dar a luz, con 19 años.

👋 Nos vemos el lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.