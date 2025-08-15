Por qué la inflación te deprime, incluso si (todavía) no te afecta

Por Allison Morrow, CNN

Esta semana recibimos dos informes de inflación muy observados: uno el martes que parecía más o menos aceptable, y otro el jueves que hizo que todos se sentaran y prestaran atención.

Si solo lees los titulares, podría parecer que los precios están tanto estables como disparándose.

La realidad es que la inflación al consumidor (la que sentimos los ciudadanos comunes) fue bastante moderada. Algunas cosas están subiendo de precio, como la vivienda y la carne, mientras que otras, como la gasolina, han bajado.

Pero la inflación mayorista (la que sienten las empresas al fabricar lo que compramos) es otra historia.

El jueves, el Índice de Precios al Productor, que rastrea lo que las empresas pagan por materias primas cada mes, mostró un aumento del 3,3 % interanual en julio. Ese es el ritmo más rápido de aumento desde junio de 2022, el pico de la bonanza inflacionaria de la era covid-19. En ese momento, los precios al productor aumentaron 11,3 % interanual, un momento sobre el que ninguno de nosotros quiere volver a pensar.

Incluso Wall Street, que últimamente ha estado embriagado con la emoción de la IA y la anticipación de recortes de tasas, se puso sobrio brevemente para asimilar el informe mayorista del jueves. (Las acciones bajaron brevemente por la mañana y terminaron el día mayormente estables).

La conclusión: las empresas estadounidenses han estado absorbiendo los precios más altos que crean los aranceles, en parte porque sospechaban que el presidente Donald Trump retrasaría o reduciría su agenda, y en parte porque no querían invitar a una de las reprimendas públicas de Trump.

Pero las empresas no pueden mantener eso para siempre, y están empezando a trasladar los costos a ti y a mí.

Así es, después de todo, como funcionan los aranceles. A pesar de la repetida mentira de Trump de que los gobiernos extranjeros pagan los aranceles, la realidad es (y siempre ha sido) que las empresas estadounidenses tienen que pagarlos, y luego los consumidores terminan sintiendo el dolor.

“Los aranceles no desaparecen mágicamente en el aire”, escribió Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Financial Group. “Y si los precios al consumidor no se aceleran a partir de aquí, tendremos un golpe en el margen de ganancia. Elige tu veneno”.

Aquí es donde las cosas podrían ponerse realmente feas para los consumidores: en este momento, la mayor parte de las presiones de costos ni siquiera provienen de productos sensibles a los aranceles.

Toma la vivienda, por ejemplo. Los precios de las casas están elevados principalmente porque no hay muchas casas donde mucha gente quiere vivir. Ese tipo de cosas tiene poca conexión con el comercio global, y más bien proviene de la falta crónica de construcción de viviendas tras la crisis económica de 2008 impulsada por el sector inmobiliario. Otros productos básicos como el café y los huevos también se han disparado en varios momentos del año pasado, debido a problemas climáticos y a la gripe aviar, respectivamente.

Pero en los próximos meses, esos problemas de suministro seguirán presentes cuando llegue el dolor de los aranceles. Incluso si le crees a Trump que los aranceles harán que el país sea más próspero con el tiempo, no hay forma de escapar al impacto inmediato de los precios más altos.

Ese cambio podría ocurrir en un momento políticamente inconveniente para los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.

El público estadounidense está cada vez más descontento con el desempeño de Trump. Según una encuesta de Pew Research publicada el jueves, la aprobación del presidente está en 38 %, con 60 % en desacuerdo.

Hasta ahora, la administración ha logrado dos grandes iniciativas políticas: los aranceles, que el presidente ve como una panacea para todos los males económicos, y su megaley de impuestos y gastos, ambas con “considerablemente más desaprobación que aprobación”, según Pew.

El impacto total de los aranceles aún no ha llegado a los bolsillos de los clientes, y ya el 61 % de los estadounidenses desaprueba la política.

Los aranceles, y la inflación que están generando, representan un riesgo político para Trump, cuya agenda ha sido en gran parte aprobada sin objeciones por la legislatura controlada por los republicanos. Ese riesgo político parece estar irritando ya al presidente. A principios de esta semana, pidió a Goldman Sachs que despidiera a su economista principal después de que el banco publicara una investigación diciendo lo que la mayoría de los expertos considera cierto: que los consumidores terminarán pagando la mayor parte de los costos de los aranceles tan pronto como en octubre.

Los aranceles también amenazan con descarrilar otra prioridad de Trump: lograr que la Reserva Federal baje las tasas de interés y así estimule el crecimiento económico. Eso es algo que el banco central se mostrará reacio a hacer si los precios continúan en aumento.

En un evento en la Casa Blanca, el jueves, Trump dijo que la inflación está “en un número perfecto”.

