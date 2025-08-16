Bolsonaro sale de prisión domiciliaria por unas horas para exámenes médicos

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió de prisión domiciliaria por unas horas este sábado para que le realizaran exámenes médicos a dos semanas de que inicie el juicio en su contra por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2023, informó la estatal Agencia Brasil.

Bolsonaro salió de su casa en Brasilia para acudir al hospital donde le efectuaron las pruebas, tras haber recibido autorización del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes, dijo la Agencia Brasil.

La defensa de Bolsonaro había dicho que su cliente necesitaba los exámenes médicos para vigilar su estado de salud y obtuvo permiso del juez De Moraes, quien estableció que el exmandatario tendría que volver a su domicilio en un plazo máximo de ocho horas y tendría 48 horas para entregar un certificado de asistencia al centro médico, detalló la Agencia Brasil.

Bolsonaro está en prisión domiciliaria desde principios de agosto, dentro del proceso penal en su contra por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado en enero de 2023. Bolsonaro ha rechazado los cargos.

El viernes, el STF dio a conocer las fechas para el juicio contra Bolsonaro y las demás personas del llamado “Núcleo 1” de este caso.

Las sesiones extraordinarias fueron convocadas para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, dijo el STF en un comunicado.

