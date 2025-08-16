El huracán Erin llega a categoría 4. Se espera que la tormenta duplique o triplique su tamaño

Por Mary Gilbert, Allison Chinchar y Rebekah Riess, CNN

El huracán Erin se está intensificando rápidamente mientras avanza sobre el noreste del Caribe este sábado, provocando fuerte oleaje y generando lluvias y ráfagas de vientos a las islas situadas al sur de su trayectoria.

Erin era un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 210 km/h hasta la mañana de este sábado, según el Centro Nacional de Huracanes. Los vientos de la tormenta han más que duplicado su velocidad en las últimas 24 horas, pasando de una tormenta tropical de 112 km/h a las 8:00 a.m. del viernes a una categoría 4 de 233 km/h a las 8:00 a.m. de este sábado.

Erin se encuentra a unos 240 km al noreste de Anguila, señala el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta pasará justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana, mientras gira gradualmente hacia el norte. Es improbable que toque tierra directamente en alguna de las islas del noreste del Caribe, aunque se han emitido alertas tropicales para algunas de estas zonas, advirtiendo sobre posibles amenazas.

Se pronostica que Erin se desplace hacia el norte sobre el Atlántico occidental la próxima semana, alejándose de Estados Unidos y Bermudas, pero eso podría cambiar si la tormenta gira más o menos bruscamente de lo actualmente previsto. Incluso si el pronóstico se mantiene, Erin podría causar problemas en ambos lugares en forma de fuerte oleaje y corrientes de resaca peligrosas.

Se espera un fortalecimiento continuo durante este sábado, impulsado por el Atlántico, que está más cálido de lo normal. De hecho, para mediados de la próxima semana, se pronostica que Erin al menos duplique o triplique su tamaño, lo que resultará en condiciones marítimas adversas en el Atlántico occidental.

La intensificación rápida ocurre cuando los vientos que giran alrededor del centro de una tormenta aumentan al menos 56 km/h en 24 horas o en menos tiempo. El año pasado, nueve tormentas se intensificaron rápidamente en la cuenca atlántica, incluyendo los huracanes Helene y Milton. Este tipo de fortalecimiento explosivo ocurre con más frecuencia a medida que la contaminación que calienta el planeta inclina la balanza hacia océanos más calientes que alimentan tormentas poderosas.

En previsión del huracán, el capitán de la Guardia Costera de EE.UU. para el puerto de San Juan ha ordenado que los de St. Thomas y St. John en las Islas Vírgenes de EE.UU., y seis puertos marítimos en Puerto Rico, sean cerrados a todo tráfico de embarcaciones entrantes a menos que estén específicamente autorizados.

El mar agitado y las corrientes de resaca alrededor de las islas continuarán hasta principios de la próxima semana. Las ráfagas de viento y la lluvia —que podrían ser intensas en ocasiones— también están afectando a las islas mientras Erin pasa cerca.

Algunos lugares podrían registrar de 5 a 10 centímetros de lluvia este fin de semana, con cantidades localizadas de hasta 16 centímetros posibles en los aguaceros más intensos. Las lluvias intensas también podrían causar inundaciones repentinas o deslizamientos de tierra.

Hay mucho combustible en la región para que Erin lo aproveche, ya que las temperaturas de la superficie del mar son mucho más cálidas de lo normal. No están tan calientes como los niveles récord alcanzados en 2023 y 2024, pero aún son mucho más cálidas de lo que serían en un mundo que no se estuviera calentando.

Erin es el primer huracán mayor del Atlántico en la temporada. Otros cuatro sistemas recorrieron la cuenca atlántica antes de Erin —Andrea, Barry, Chantal y Dexter— pero ninguno fue más fuerte que una tormenta tropical.

El primer huracán de la temporada normalmente se forma alrededor del 11 de agosto, por lo que Erin llegó un poco retrasado, especialmente en comparación con llegadas tempranas en temporadas recientes. Ya había habido tres huracanes —Beryl, Debby y Ernesto— para el 15 de agosto del año pasado.

Habrá más oportunidades para que se desarrollen sistemas tropicales este mes. Los pronósticos a más largo plazo del Centro de Predicción Climática destacan la misma parte del Atlántico donde se formó Erin como un área a observar para nuevas tormentas, al menos hasta principios de septiembre.

Agosto es cuando los trópicos suelen activarse: el periodo más activo de la temporada normalmente va de mediados de agosto a mediados de octubre. Los pronosticadores esperan una actividad tropical por encima del promedio este año.

