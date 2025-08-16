Las victorias de Putin dejan a Trump con decisiones difíciles

Análisis Stephen Collinson, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, obtuvo todo lo que podía haber esperado en Alaska. El presidente Donald Trump consiguió muy poco, a juzgar por sus propios parámetros previos a la cumbre.

La pregunta ahora es si Trump logró algún avance moderado o sembró las bases para la futura seguridad de Ucrania en caso de que haya un acuerdo de paz con Rusia, algo que no era inmediatamente evidente tras la cumbre del viernes.

Y le quedan algunas preguntas estratégicas inquietantes.

A pesar de la afirmación de Trump de haber hecho “muchos avances” y de que la cumbre fue un “10 de 10”, todas las señales apuntan a una gran victoria para el autócrata ruso.

La lujosa puesta en escena que Trump organizó para la llegada de Putin el viernes, con salidas casi simultáneas de los aviones presidenciales y paseos por la alfombra roja, ofreció cierta rehabilitación de imagen para un líder que es un paria en el resto de Occidente y que está acusado de crímenes de guerra en Ucrania.

Y al final de su reunión, Trump ofreció una enorme concesión a su visitante al adoptar la postura rusa de que las acciones de paz deben centrarse en un acuerdo de paz final —que probablemente llevará meses o años negociar— en lugar de un alto el fuego para detener la ofensiva rusa. Como señaló Nick Paton Walsh de CNN, eso solo le da a Putin más tiempo para desgastar a Ucrania.

Lo más importante es que Trump, al menos por ahora, se ha retractado de las amenazas de imponer nuevas sanciones duras a Rusia y de ampliar las sanciones secundarias a los países que compran su petróleo y, por lo tanto, financian su guerra. Había amenazado con tales medidas antes de una fecha límite que expiró la semana pasada, frustrado por la intransigencia de Putin y una creencia creciente de que el líder ruso lo estaba “presionando”.

Esta influencia pudo haber llevado a Putin a Alaska. Pero Trump parece haberla relajado sin obtener mucho a cambio. “Por lo que pasó hoy, creo que no tengo que pensar en eso ahora”, dijo Trump en una entrevista con Fox News después de la cumbre.

Trump informó a los líderes europeos tras la cumbre, diciéndoles que Putin pidió a Ucrania que cediera aproximadamente un tercio del Donbás, que abarca las regiones orientales de Luhansk y Donetsk, que Rusia no controla actualmente. A cambio, ofrecería congelar las líneas del frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia, informó Kevin Liptak de CNN, citando a funcionarios europeos. Esto obligaría a Ucrania a una agonizante disyuntiva.

Algunos analistas temen que un acuerdo de este tipo permitiría a las fuerzas de Moscú una plataforma para lanzar un futuro ataque.

Los líderes europeos también dijeron que Trump se mostró dispuesto a proporcionar garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania una vez que termine la guerra. Esto podría ser significativo porque el presidente aún no se ha comprometido a apoyar ninguna misión de paz liderada por Occidente en el país. Pero no especificó qué tipo de respaldo está dispuesto a ofrecer.

La reunión del viernes comenzó con un bombardero furtivo B-2 y cazas F-22 sobrevolando, en un dramático momento de señalización de la superpotencia estadounidense.

Sin embargo, Putin superó ese simbolismo al saludar a Trump con las palabras “Buenas tardes, querido vecino”, aprovechando la ubicación de la cumbre en Alaska para insinuar que ambos países tenían intereses mutuos importantes e inmediatos que no debían verse perturbados por una guerra lejana en Europa.

Para los ucranianos y sus aliados europeos —que quedaron excluidos de la reunión y a quienes Trump informó después— hubo al menos un momento de alivio al ver que Trump no traicionó a Kyiv. El hecho de que no surgiera de Alaska un plan de intercambio territorial entre Estados Unidos y Rusia es una victoria para la diplomacia de emergencia europea previa a la cumbre.

Aun así, Trump insinuó que presionará al líder de Ucrania cuando se reúnan en la Casa Blanca el lunes. “Ahora depende del presidente Zelensky lograrlo”, dijo Trump a Fox News en la amistosa entrevista posterior a la cumbre, después de negarse a responder preguntas junto a Putin en lo que se había anunciado como una conferencia de prensa conjunta.

Antes de la cumbre, Trump destruyó los cuidadosos esfuerzos de su equipo para reducir las expectativas cuando le dijo a Fox News: “No estaré feliz si me voy sin algún tipo de alto el fuego”.

El fracaso en lograrlo es importante.

Rusia está dispuesta a comprometerse con un proceso de paz detallado con negociaciones interminables que le permitirían seguir luchando —incluida su cada vez más exitosa ofensiva de verano— mientras negocia. Pero los ucranianos anhelan un alivio tras años de ataques rusos con drones y misiles contra civiles, mientras una generación se desangra en campos de batalla al estilo de la Primera Guerra Mundial. Las conversaciones de paz sin un alto el fuego dejarán abierta la posibilidad de presiones rusas o estadounidenses.

El entusiasmo de Trump por trabajar por la paz en Ucrania es encomiable, incluso si sus repetidas solicitudes públicas de un Premio Nobel de la Paz generan dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Y una ventaja de la cumbre es que Estados Unidos y Rusia —los países con los mayores arsenales nucleares— están negociando nuevamente.

Sin embargo, la premisa subyacente de la pacificación de Trump es que la fuerza de su personalidad y su supuesto estatus único como el mejor negociador del mundo pueden poner fin a las guerras. Ese mito parece bastante desgastado tras su largo vuelo de regreso desde Alaska.

Y al no alcanzar sus propias expectativas en la cumbre de Alaska, Trump se quedó con cálculos difíciles sobre qué hacer a continuación.

► ¿Volverá a sus intentos anteriores de presionar a Ucrania en busca de una paz impuesta que valide la invasión ilegal de Putin y legitime la idea de que los estados pueden reescribir las fronteras internacionales, revirtiendo así los cimientos de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial?

► O, cuando se calme la situación y busque reparar el daño a su prestigio, ¿volverá a la presión y sanciones de Estados Unidos para intentar modificar los cálculos rusos? Al menos dejó abierta la posibilidad de usar el palo en lugar de la zanahoria en su entrevista con Fox News, diciendo: “Puede que tenga que pensarlo en dos o tres semanas o algo así, pero no tenemos que pensar eso ahora mismo”.

► Como alternativa, Trump podría comprometerse con la visión rusa de conversaciones sobre un acuerdo de paz definitivo. La historia demuestra que esto no sería ni rápido ni respetado por los rusos a largo plazo. Él espera una cumbre tripartita entre Putin, Zelensky y él mismo. Eso satisfaría su deseo de espectáculo y grandes eventos televisivos. Pero después de la evidencia del viernes de que Rusia no quiere terminar la guerra, es difícil ver cómo se lograrán avances.

► Otra posibilidad es que Trump simplemente se desanime o se aburra con los detalles y la rutina de un proceso de paz a largo plazo que carece de grandes y rápidas victorias que pueda celebrar con sus seguidores.

“Una gran parte de (Trump) es cuestión de estilo. No hay mucho placer en profundizar en el fondo de las cosas”, dijo Jim Townsend, ex subsecretario adjunto de Defensa para la política europea y de la OTAN, quien ahora está afiliado al Centro para la Nueva Seguridad Estadounidense, antes de la cumbre. “Le gusta el merengue de arriba. Y creo que así es como se le puede manipular”.

La estrategia de Trump de priorizar el estilo sobre el fondo claramente le salió mal en Alaska. Putin parecía mucho más preparado mientras Trump improvisaba. En retrospectiva, es difícil imaginar qué le ofreció el presidente de Rusia al enviado estadounidense Steve Witkoff en el Kremlin que convenció al Gobierno de que las conversaciones de Alaska eran una buena idea.

Y Rusia claramente está jugando con el deseo de Trump de conseguir momentos para la foto, con la expectativa de mantenerlo involucrado mientras ofrece otras concesiones.

Trump puede seguir siendo la mejor esperanza para la paz en Ucrania. Puede hablar directamente con Putin, a diferencia de Ucrania o sus aliados europeos. En última instancia, el poder de Estados Unidos será necesario para garantizar la seguridad ucraniana, ya que los europeos carecen de la capacidad para hacerlo solos. Y Estados Unidos mantiene la capacidad de dañar a Rusia y a Putin con sanciones directas y secundarias.

No obstante, Trump tiene que querer hacerlo. Y por ahora, parece estar nuevamente bajo el influjo de Putin.

La manipulación transparente del líder ruso hacia el presidente de EE.UU. y la credulidad de Trump preocuparán a Ucrania. En Fox News, Trump afirmó que Putin elogió su segundo mandato, afirmando que Estados Unidos estaba “en una racha” y que anteriormente creía que Estados Unidos estaba “muerto”.

Putin también reforzó públicamente el argumento de Trump de que la invasión de hace tres años “nunca habría ocurrido” si él hubiera sido presidente. “Estoy bastante seguro de que así sería. Puedo confirmarlo”, dijo Putin.

Trump le dijo a Sean Hannity de Fox News que estaba “muy feliz” de escuchar la validación de Putin y que el líder ruso había reforzado otra de sus afirmaciones falsas, diciéndole que “no se puede tener una gran democracia con el voto por correo”. Que un presidente de Estados Unidos acepte semejante testimonio al pie de la letra de un líder totalitario es asombroso, aún más a la luz de las evaluaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que afirman que los rusos interfirieron en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump a ganar.

En última instancia, los acontecimientos en Alaska pusieron en entredicho la afirmación de la Casa Blanca en una declaración reciente de que Trump es “el presidente de la paz”.

Trump ha promocionado intervenciones que enfriaron hostilidades en enfrentamientos entre India y Pakistán; Rwanda y la República Democrática del Congo; Tailandia y Camboya; y Armenia y Azerbaiyán para argumentar que está forjando la paz en todo el mundo a un ritmo extraordinario.

“Parece que tengo la habilidad de ponerles fin”, dijo Trump en Fox News sobre estos conflictos.

Merece reconocimiento el uso eficaz de la influencia estadounidense en estos esfuerzos, incluyendo el singular garrote de los beneficios comerciales de Estados Unidos. Ha salvado vidas, aunque los acuerdos a menudo sean menos exhaustivos de lo que parecen.

Pero su fracaso hasta ahora para poner fin a la guerra en Ucrania, que prometió sería tan fácil de resolver —junto con la complicidad de Estados Unidos en el desastre humanitario en Gaza— significa que un legado como pacificador y el Premio Nobel que tanto desea siguen fuera de su alcance.

En una ocasión, predijo que podría poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. A pesar de su arrogancia, un comentario en Fox News muestra que, después de Alaska, ahora entiende mejor lo difícil que será.

“Pensé que esta sería la más fácil de todas y fue la más difícil”.

