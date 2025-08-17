Fijan fecha de ejecución para un hombre de Florida que mató a la hermana y los padres de su esposa separada

Por Luis Quintana, CNN en Español

Un hombre de Florida que apuñaló fatalmente a la hermana y a los padres de su esposa separada y luego prendió fuego a su casa está programado para ser ejecutado en Florida bajo una orden de muerte firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

David Pittman, de 63 años, está programado para morir el 17 de septiembre en la duodécima ejecución programada para este año, lo que marca un récord. DeSantis firmó la orden el viernes, mientras que otros dos hombres, Kayle Bates y Curtis Windom, esperan su ejecución más adelante este mes.

El mayor total anual anterior de ejecuciones recientes en Florida es de ocho en 2014, desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976 por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Florida ya ha ejecutado a nueve personas este año, más que cualquier otro estado, mientras que Texas y Carolina del Sur están en segundo lugar con cuatro cada uno.

Un total de 28 personas han sido ejecutadas en lo que va del año en Estados Unidos, superando las 25 ejecuciones realizadas el año pasado. Se iguala con el 2015, cuando también se ejecutaron a 28 personas.

Pittman fue condenado y sentenciado a muerte en 1991 por tres cargos de homicidio premeditado, según los registros judiciales. El jurado también lo declaró culpable de incendio premeditado y robo mayor.

Pittman y su esposa, Marie, estaban en proceso de divorcio en mayo de 1990, cuando Pittman fue a la casa de los padres de ella, Clarence y Barbara Knowles, en el condado de Polk, según las autoridades. Pittman apuñaló fatalmente a la pareja, así como a su hija menor, Bonnie. Luego prendió fuego a la casa y robó el auto de Bonnie Knowles, que también incendió, según los investigadores.

Un testigo identificó a Pittman como la persona que huía del auto en llamas. Un informante de la cárcel también testificó que Pittman había admitido los asesinatos.

La Corte Suprema de Florida tiene programado escuchar una apelación. Es probable que también se presente una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

