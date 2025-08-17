Muere el actor británico Terence Stamp, estrella de “Superman” y símbolo del movimiento Swinging London, a los 87 años

Por Lianne Kolirin, CNN

El actor británico Terence Stamp, quien se convirtió en sinónimo del movimiento cultural Swinging London en la década de 1960, murió a los 87 años, informó este domingo su familia, según Reuters.

Stamp alcanzó la fama al interpretar el papel estelar en la película de 1962 “Billy Budd”. El drama en blanco y negro, dirigido y también protagonizado por Peter Ustinov, le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto, la única candidatura de su extensa carrera.

Posteriormente protagonizó varias películas en los años 60, entre ellas la adaptación de John Schlesinger de “Far From the Madding Crowd” y la primera película de Ken Loach, “Poor Cow”.

CNN contactó a sus representantes para confirmar su muerte.

Stamp nació en el East End de Londres el 22 de julio de 1938, hijo de Ethel y Thomas, un marino mercante. Desde orígenes humildes, llegó a consolidarse como estrella a miles de kilómetros de Hollywood.

En una entrevista de 2013 con el British Film Institute (BFI), Stamp reveló que su padre trató de disuadirlo de seguir una carrera en el espectáculo.

“Él creía genuinamente que gente como nosotros no hacía cosas como esa”, dijo. Pero su madre, añadió, “disfrutaba cada segundo de ello”.

“En retrospectiva, mi madre debió de querer siempre que lo hiciera y debió de desear haber podido apoyarme más. Pero mi papá era la cabeza de la familia y nunca supe realmente qué pensaba de eso, porque era de esa generación”, relató.

“Era marino mercante, paleaba carbón, y en esos estrechos espacios de vivienda cualquier muestra de emoción habría sido considerada insoportablemente ostentosa.”

Stamp se convirtió en una de las figuras más destacadas del Londres de los años 60, vinculado sentimentalmente con la modelo Jean Shrimpton y las actrices Julie Christie —su compañera en “Far From the Madding Crowd”— y Brigitte Bardot.

Su único matrimonio fue en 2002, con una farmacéutica australiana 35 años menor que él, pero duró apenas seis años, según The Guardian.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.