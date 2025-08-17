Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga irán a segunda vuelta por la presidencia de Bolivia, según resultados preliminares

CNN en Español

Los candidatos Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de Libertad y Democracia, disputarán la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta el 19 de octubre, según los resultados preliminares de la primera vuelta anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la noche de este domingo.

Durante una conferencia de prensa, el TSE informó que, con más del 90 % de los votos computados, Paz Pereira tiene el 32,08 % de la votación y Quiroga el 26,94 %.

Con ello, dado que no se cumplieron las condiciones para que un candidato ganara en primera vuelta —tener más del 50 % de los votos o el 40 % con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar—, los abanderados punteros irán a un balotaje.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, recordó que estos resultados son preliminares y los oficiales se darán a conocer en los próximos días.

El empresario y exfuncionario Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, quien figuraba como puntero en encuestas recientes y este domingo quedó en tercer lugar, reconoció su derrota y anunció que apoyará a Paz.

Noticia en desarrollo…

