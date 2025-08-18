El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes por la noche supera los US$ 600 millones

Por Gordon Ebanks, CNN

El premio mayor del Powerball del lunes por la noche asciende a US$ 605 millones, un nuevo récord para 2025, tras no haberse registrado ningún ganador desde fines de mayo.

Si alguien gana, puede elegir entre un pago único de US$ 273,4 millones o recibir el premio de US$ 605 millones como una anualidad de 30 años, lo que lo sitúa entre los 20 premios mayores del Powerball más grandes de todos los tiempos.

Si bien el premio mayor es alto, las probabilidades de ganar son de aproximadamente 1 en 292 millones, aunque las probabilidades de ganar un premio menor, que oscila entre US$ 4 y US$ 10 millones, son relativamente mejores.

Las ventas totales de lotería en Estados Unidos superaron los US$ 100.000 millones por primera vez en el año fiscal 2023, antes de caer ligeramente el año pasado, según datos de la Asociación Estadounidense de Loterías Estatales y Provinciales. Estas ventas récord se debieron a un premio mayor récord de US$ 2.100 millones del Powerball en 2022, ganado por un californiano.

Una encuesta de YouGov realizada poco después del premio mayor récord de 2022 reveló que casi una cuarta parte de los estadounidenses compran regularmente boletos de Powerball.

Mientras que la otra gran lotería multiestatal, Mega Millions, aumentó su precio de US$ 2 a US$ 5 en abril, el costo de la jugada de Powerball se ha mantenido en US$ 2 en la mayor parte del país desde 2012.

Los residentes de 45 estados y de Washington pueden comprar boletos de Powerball. El próximo sorteo se realizará el lunes a las 11:00 p.m., hora de Miami.

