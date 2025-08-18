Hamas dice que está de acuerdo con una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, pero los detalles siguen sin estar claros

Por Ibrahim Dahman, Dana Karni y Oren Liebermann

Hamas afirma haber aceptado una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores para la guerra en Gaza, pero los detalles siguen sin estar claros.

Basem Naim, un alto cargo de la oficina política de Hamas, declaró en redes sociales: «El movimiento ha aceptado la nueva propuesta de los mediadores. Rezamos para que Dios extinga el fuego de esta guerra contra nuestro pueblo”.

No está claro a qué nueva propuesta se refiere Hamas ni quién la presentó.

Una fuente israelí familiarizada con el asunto declaró a CNN: “Israel aún no ha recibido nada de los mediadores”.

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, llegó a Egipto para dialogar sobre las negociaciones de alto el fuego, según informaron el lunes funcionarios egipcios. Funcionarios qataríes se reunieron con el enviado estadounidense Steve Witkoff el fin de semana pasado en España.

Las negociaciones más recientes se centraron en un alto el fuego de 60 días y la liberación de aproximadamente la mitad de los 50 rehenes restantes, 20 de los cuales se cree que siguen con vida. Sin embargo, las negociaciones, que comenzaron con optimismo, fracasaron a finales de julio cuando Estados Unidos e Israel se retiraron, acusando a Hamas de no negociar de buena fe.

Los temas más difíciles de las negociaciones incluyeron el número de prisioneros palestinos que serían liberados a cambio de los rehenes, la extensión de la zona de seguridad israelí alrededor de Gaza y el alcance de la retirada israelí durante el alto el fuego. Hamas también exigió el fin total de la guerra, a lo que Israel se ha negado.

