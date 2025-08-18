Ismael “El Mayo” Zambada cambiará su declaración de inocencia ante la Corte Federal de Brooklyn, según documentos judiciales

Por María Santana, CNN en Español

Ismael “El Mayo” Zambada, presunto fundador del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos, cambiará su declaración de inocencia en una audiencia que se llevará a cabo el 25 de agosto, según información de la Corte Federal de Brooklyn, del distrito Este de Nueva York, revisada por CNN este lunes.

Según los documentos judiciales, la comparecencia del Mayo Zambada se cambió de “Audiencia de Estado” a “Audiencia de Cambio de Declaración”. CNN pidió comentarios a su abogado y al Departamento de Estado de EE.UU. y espera respuesta.

El presunto narcotraficante se había declarado en septiembre inocente de 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

A inicios de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó a la Corte que no pedirá la pena de muerte contra Zambada ni contra Rafael Caro Quintero, según documentos judiciales.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, dijo entonces a CNN: “Celebramos la decisión del gobierno de no aplicar la pena de muerte a nuestro cliente. Esto representa un paso importante hacia una resolución justa y equitativa”.

Zambada fue detenido en julio del año pasado en Texas. Él asegura que fue engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, para ser llevado en avión a territorio estadounidense.

