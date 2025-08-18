Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Por Federico Leiva, CNN en Español

La del domingo no fue una actuación más para Neymar. El exdelantero del FC Barcelona y el PSG, que volvió al Santos de Brasil a finales de enero, sufrió la peor derrota de su carrera: 0-6 frente al Vasco da Gama en su propio estadio, ante su gente, que acabó por darle la espalda al equipo ante semejante fracaso.

La estrepitosa caída caló hondo en la estrella brasileña, que se retiró entre lágrimas del terreno de juego (incluso abrazado por el entrenador del equipo rival), y también en su familia, al punto de que su hijo mayor, Davi Lucca, le escribió un tierno mensaje con el objetivo de levantarle la moral.

Fue el propio Neymar quien lo compartió en una historia de Instagram:

Buenas noches, pa. Sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que, en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar para apoyarte.

Además de un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, e, incluso en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenlo en mente. Ten en mente que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, independientemente de si son buenos o malos.

Tú eres mi papá y siempre ten presente que yo estoy acá para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién eres, porque tú eres capaz.

No uses la derrota de hoy como un fracaso. Por el contrario, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides, eres increíble.

Consumado el 0-6, Neymar no ahorró en críticas para la actuación de su equipo, del que es capitán.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, dijo el brasileño en un mensaje destinado a los más de 50.000 aficionados que fueron a ver al Santos, según la agencia de noticias EFE.

En su primer paso por el Santos, Neymar tocó el cielo de América con las manos al ganar la Copa Libertadores 2011 y la Recopa Sudamericana 2012, además de ser tricampeón del campeonato paulista entre 2010 y 2012.

Sin embargo, los números de su segunda etapa en el club distan de ser los ideales: marcó tres goles y dio tres asistencias en siete partidos del Campeonato Paulista, pero el Santos se quedó afuera en semifinales. En la Copa de Brasil jugó unos minutos en la eliminación por penales ante el Club Regatas Brasil (CRB).

En el Brasileirao, la historia no es muy distinta: participó en apenas 11 de los 19 partidos (estuvo lesionado más de un mes) que disputó su equipo, con apenas tres goles y ninguna asistencia. Santos marcha 15° en el torneo, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, pero también a tres puntos de la zona de clasificación a competencias internacionales.

