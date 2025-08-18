Tras derrota del MAS en primera vuelta en Bolivia, el candidato Rodrigo Paz dice que “esto ya no tiene retorno”

Por CNN en Español

Tras su sorpresiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, Rodrigo Paz dijo este lunes a CNN que el país ha entrado en una nueva etapa “sin retorno” después de que los votantes pusieron fin al ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó por más de dos décadas.

“El cambio está dirigido y esto ya no tiene retorno. Lo que importa ahora es si la renovación se queda como un factor de cambio a fondo o quedamos con los paradigmas del pasado”, dijo el candidato del Partido Demócrata Cristiano en una entrevista con Rafael Romo para el programa Conclusiones, un día después de que se dieron a conocer los resultados.

Paz se enfrentará al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga en la segunda vuelta el 19 de octubre. Con más del 90 % de los votos computados este domingo, Paz Pereira obtuvo el 32,08 % de los votos, mientras que Quiroga alcanzó el 26,94 %.

La elección del domingo 17 de agosto reflejó el desgaste del MAS, que llegó dividido a la contienda. El presidente Luis Arce decidió no postularse, mientras que Evo Morales fue inhabilitado.

La elección ocurre en medio de una profunda crisis económica, con una inflación anual del 25 %, escasez de divisas y creciente volatilidad del dólar paralelo, así como también tensiones financieras, energéticas y políticas que han cambiado el mapa ideológico del país y la región.

Paz, quien según los analistas representa el voto “antimasista” y ha logrado atraer tanto a sectores de centroderecha como a jóvenes desencantados, enfatizó la necesidad de dejar atrás lo que denominó el “estado tranca”.

“Uno de los ejes centrales es romper este estado tranca: redistribuir recursos para reactivar un nuevo pacto fiscal, educativo, de salud, de seguridad ciudadana, pero también con una reforma profunda de la justicia que permita luchar de frente contra la corrupción”, afirmó.

Paz defendió su plan de gobierno, llamado Agenda 50/50, que está basado en tres ejes principales: la descentralización del Estado, el impulso al “capitalismo para todos” a través de créditos accesibles y apertura comercial, y una reforma judicial estructural. El primer pilar busca corregir la concentración del 85 % del presupuesto nacional en el nivel central.

“La gente está consciente de que no podemos seguir con un país secuestrado por un Estado tranca que no ha generado lo que prometía”, señaló.

También prometió no buscar la reelección. “He propuesto no ir a la reelección. La gente está pidiendo firmeza en un Gobierno que tenga la capacidad de dar claridad a aquellas demandas que, está más que sobredicho, son las que han ganado. No es sorpresa lo que ha ocurrido. Es el final de un ciclo y el comienzo de un nuevo proceso de esperanza y fe”.

Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Nació en España, durante el exilio de su familia en tiempos de dictaduras militares en Bolivia. Estudió economía y relaciones internacionales, y tiene una maestría en gestión política por la American University de Washington.

Inició su carrera política en 2002 como diputado por Tarija. Entre 2010 y 2020 fue concejal y luego alcalde de la ciudad de Tarija. En los últimos cinco años, se desempeñó como senador nacional por la alianza Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente Carlos Mesa.

“Los resultados son claros: este es un país cansado, consciente del despilfarro, y listo para cambiar”, dijo Paz.

Con información de Gonzalo Zegarra, Manuela Castro y Rafael Romo