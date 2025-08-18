Trump dice que es un “gran día en la Casa Blanca” antes de las reuniones con Zelensky y líderes europeos

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó este lunes como un “gran día en la Casa Blanca” antes de sus reuniones con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y varios líderes europeos.

“Un gran día en la Casa Blanca. Nunca hemos tenido a tantos líderes europeos aquí al mismo tiempo. ¡¡¡Un gran honor para Estados Unidos!!! Veamos cuáles serán los resultados”, escribió el presidente en Truth Social.

En la víspera de las reuniones, Trump dijo que Zelensky debe aceptar algunas de las condiciones de Rusia —incluyendo que Ucrania ceda Crimea y acepte nunca unirse a la OTAN— para que termine la guerra.

En la cumbre de la semana pasada con Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó permitir garantías de seguridad para Ucrania y algunas concesiones sobre sus exigencias territoriales como parte de un posible acuerdo de paz, dijo el enviado estadounidense, Steve Witkoff a CNN.

Sin embargo, Rusia aún no ha mencionado tales acuerdos y Zelensky ha sugerido que esas garantías deberían ser más fuertes que aquellas que “no funcionaron” en el pasado.

