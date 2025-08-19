Conan O’Brien da la voz de alarma sobre los shows de la televisión nocturna, mientras elogia a Stephen Colbert

Por Lisa Respers France, CNN

Al recibir un premio del Salón de la Fama de la Academia de Televisión, Conan O’Brien compartió algunas reflexiones sobre el estado de la televisión nocturna.

El expresentador de programas nocturnos habló ante los asistentes reunidos el fin de semana en Los Ángeles para el evento, donde O’Brien señaló que actualmente hay “mucho miedo sobre el futuro de la televisión, y con razón”.

“La vida que todos hemos conocido durante casi 80 años está experimentando un cambio sísmico”, dijo O’Brien.

Sus comentarios llegan tras el reciente anuncio de que CBS pondrá fin a “The Late Show with Stephen Colbert” en mayo de 2026.

Aunque CBS citó razones financieras para la cancelación, han surgido preguntas sobre el momento del anuncio, que se produjo justo antes de que los reguladores federales aprobaran la venta de Paramount, la empresa matriz de CBS.

Durante la ceremonia, O’Brien dijo que había decidido “no lamentar lo que se pierde, porque creo que, en lo más esencial, lo que tenemos no está cambiando en absoluto”.

“El streaming cambia el canal, pero la conexión, el talento, las ideas que llegan a nuestros hogares… creo que eso es lo importante”, dijo. “Tenemos pruebas aquí esta noche”.

O’Brien, quien fue homenajeado junto a Viola Davis, Don Mischer, Ryan Murphy, Mike Post y Henry Winkler, dijo que Colbert “va a evolucionar y brillar más que nunca en un nuevo formato que él controla completamente”.

“La tecnología puede hacer lo que quiera. Puede convertir la televisión en una pastilla. Puede hacer que los programas de televisión sean una cápsula masticable, de alto contenido proteico, sabor vainilla y con fibra añadida”, dijo O’Brien. “Eso no importará, si las historias son buenas, si las actuaciones son honestas e inspiradas, si quienes las hacen son valientes y de buena voluntad”.

