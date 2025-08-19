Las 5 cosas que debes saber este 19 de agosto: Trump y Zelensky, huracán Erin, visas de estudiantes y Miss Palestina

CNN Español

Más de 6.000 estudiantes extranjeros se quedan sin visa en EE.UU. La guerra entre cárteles desangra a Sinaloa. Miss Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo. ¿Qué estados de EE.UU. están amenazados por el huracán Erin? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump mantuvo el lunes conversaciones con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y una serie de líderes europeos —algo poco común en la Casa Blanca— mientras busca negociar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania. Funcionarios europeos dijeron que la decisión de último minuto de ir a Washington refleja la urgencia que muchos líderes sienten de alinearse con Trump para poner fin a la guerra, así como su inquietud por no quedar al margen.

El huracán Erin se dispone a traer corrientes de resaca mortales a toda la costa este de Estados Unidos, así como olas destructivas y marejadas ciclónicas a los Outer Banks de Carolina del Norte. Lee aquí los detalles del pronóstico para este martes y las próximas jornadas, en las que podría desarrollarse otra tormenta tropical con nombre.

“México hace lo que le decimos”, afirma el presidente Donald Trump, mientras que su par Claudia Sheinbaum insiste en que solo el pueblo manda. Aunque México responde con concesiones en seguridad y lucha contra el narcotráfico, mantiene su soberanía en una relación asimétrica.

Bolivia afrontará por primera vez una segunda vuelta electoral tras los comicios del domingo, que también marcaron un hito en más de 20 años en el país: los votantes pusieron fin al ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), en medio de una crisis económica, financiera, energética y política, una decisión que reconfigura el mapa ideológico de la región. Análisis.

El Departamento de Estado revocó más de 6.000 visas de estudiantes este año, dijo este lunes un funcionario, mientras el Gobierno de Trump continúa su ofensiva contra algunos estudiantes internacionales que, según afirma, han infringido la ley.

¿A qué residencia se trasladarán William y Kate, los príncipes de Gales?

A. Palacio de Buckingham

B. Clarence House

C. Forest Lodge

D. Castillo de Balmoral

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Miss Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

La Organización Miss Universo declaró el domingo a CNN que “se complace en confirmar” que Nadeen Ayoub competirá en Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre.

¿Qué significan “skibidi”, “tradwife” y “delulu”?

El creciente uso de las tendencias de TikTok y los términos que se utilizan en las redes sociales en las conversaciones cotidianas ha llevado al Diccionario Cambridge a incluir “skibidi”, “delulu” y “tradwife” entre las 6.000 palabras nuevas que ha añadido a su edición online durante el último año. Conoce sus significados.

Beisbolista surcoreano de los Giants deja a la MLB con la boca abierta con la “atrapada de la década”

El jardinero central de los Giants de San Francisco, Jung Hoo Lee, realizó una atrapada increíble en las Grandes Ligas durante la victoria del domingo sobre los Rays de Tampa Bay, con bastante ayuda de sus pantorrillas y rodillas.

400 %

La guerra entre cárteles desangra a Sinaloa: los homicidios en el estado crecieron 400 % en un año tras la caída del Mayo Zambada.

“El movimiento ha aceptado la nueva propuesta de los mediadores. Oramos para que Dios extinga los fuegos de esta guerra sobre nuestro pueblo”

—Hamas dice que aceptó una nueva propuesta de cese del fuego en Gaza mientras los mediadores de Qatar y Egipto presionan para reanudar las conversaciones antes de un gran operativo israelí en la Ciudad de Gaza.

Rescatan a un hombre atrapado detrás de una cascada durante dos días

La policía en California debió utilizar un helicóptero para rescatar a un hombre que quedó atrapado detrás de una gran cascada durante dos días mientras escalaba, según las autoridades. El hombre fue atendido por heridas leves y ya se reunió con su familia, informó la policía.

🧠 La respuesta del quiz es: C. William y Kate se trasladarán a Forest Lodge, una casa de ocho habitaciones ubicada en el frondoso Windsor Great Park, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis.

