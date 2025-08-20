Alcaldesa de Los Ángeles dice que la ciudad “está unida al 100 %” en contra de la política migratoria de Trump

Por Lizbeth Padilla

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo el martes que su administración no mantiene comunicación con el Gobierno Federal en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, y aseguró que la ciudad está “unida al 100 %” en su oposición a la política migratoria de la Casa Blanca.

“No, no hay comunicación en este momento con la secretaria Noem o miembros del Gobierno, no en este momento. Pero sí tengo muy buena comunicación con el gobernador del estado, Gavin Newsom. Ambos rechazamos lo que está ocurriendo en nuestra ciudad”, dijo en entrevista con Carmen Aristegui de CNN.

En junio pasado estallaron protestas en respuesta por la detención de 44 personas en Los Ángeles y las redadas migratorias de ICE. Trump envió unos cientos de elementos de la Guardia Nacional, que fueron retirados un mes después.

La alcaldesa defendió la diversidad de Los Ángeles como un factor clave para enfrentar las medidas. “Somos una ciudad de inmigrantes y defendemos a los inmigrantes que viven aquí en Los Ángeles. No apoyamos la postura de este Gobierno”, subrayó.

Agregó que la unión de la población ha permitido reducir el impacto del despliegue federal. “Gracias a que nuestra ciudad se mantuvo unida, el Ejército se fue, los marines se fueron. Tuvimos 4.000 miembros de la Guardia Nacional aquí, ahora quedan quizá un par de cientos”, dijo.

Bass insistió en que los habitantes de Los Ángeles no están divididos frente a estas medidas. “Estoy segura de que hay personas que piensan diferente, pero nadie lo ha dicho públicamente. Aquí no hay divisiones, ricos, pobres, todas las razas y grupos étnicos están indignados por lo que está haciendo este Gobierno. La ciudad no está dividida, está unida al 100 %”, expresó.

En cuanto a los operativos de ICE, denunció que se enfocan de manera discriminatoria en la comunidad latina: “No pueden decir que buscan criminales porque, ¿cómo saben que lo son? Lo único que hacen es: si pareces latino, eres sospechoso. ¿Qué pasa si eres canadiense, te quedaste más allá del tiempo permitido en tu visa y estás aquí ilegalmente? No detienen a personas europeas al azar. Están deteniendo a personas que visiblemente parecen latinas, que hablan español o que trabajan en ciertos lugares, como jornaleros en Home Depot”.

La alcaldesa explicó además que, en algunos casos, los agentes migratorios se retiran cuando encuentran resistencia ciudadana: “Cada vez que ICE llega e intenta arrestar personas, otros se presentan, toman fotos con sus teléfonos y, a veces cuando hay multitudes, los agentes de ICE se retiran. Los angelinos deben tener cuidado porque no pueden interferir, pero ser testigo y protestar pacíficamente ha tenido un impacto muy positivo”.

Sin embargo, Bass advirtió que la estrategia migratoria del Gobierno de Trump apuesta por infundir miedo, y lo han logrado.

“El miedo sigue absolutamente presente. Realizamos una conferencia para alentar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. Les dije que es vergonzoso que tengamos que idear estrategias para proteger a los niños de Los Ángeles de nuestro propio Gobierno. Los niños temen que al salir de la escuela sus padres ya no estén ahí”, explicó Bass.

Para Bass, la clave está en la organización social: “Mi mensaje para todos es que nuestra fuerza, nuestra resistencia y nuestra capacidad de lograr cambios provienen de mantenernos unidos. No debemos aceptar esta situación. Sabemos que es moralmente incorrecta, y me pregunto si incluso es legal”.

