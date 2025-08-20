Cámara de Representantes de Texas aprueba proyecto de ley de redistribución de distritos y lo envía al Senado

Por Eric Bradner, Arlette Saenz, Arit John, Steve Contorno y Andi Babineau, CNN

La Cámara de Representantes de Texas aprobó un proyecto de ley de redistribución de distritos electorales, allanando el camino para que los mapas elaborados por los republicanos, que podrían sumar al Partido Republicano hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU., se finalicen en los próximos días.

La votación se produjo tras un enfrentamiento de más de dos semanas con los demócratas estatales, quienes impidieron que el proyecto de ley avanzara en la primera sesión especial antes de regresar al estado el lunes con la segunda sesión especial en curso.

Los republicanos están impulsando los mapas en un esfuerzo respaldado por el presidente Donald Trump.

El proyecto de ley ahora pasará al Senado. Una vez aprobado por el Senado, el proyecto de ley se dirigirá al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien promulgará la medida como ley.

La votación se produjo después de que una larga fila de demócratas arremetiera contra el proyecto de ley, describiéndolo como una toma de poder partidista que diluirá la influencia de los votantes no blancos.

El representante estatal Gene Wu, líder demócrata de la Cámara, dijo que los “problemas de los votantes comienzan aquí mismo”.

“Puede que no entiendas la manipulación de circunscripciones. Puede que no entiendas la redistribución de distritos”, dijo Wu. “Pero espero que entiendas la mentira, el engaño y el robo. Porque esto es lo que hace la gente, gente como Donald Trump. Gente como el Partido Republicano de Texas. Cuando no pueden ganar, hacen trampa”.

El único republicano en hablar fue el representante estatal Todd Hunter, patrocinador de los nuevos mapas congresionales. Reprendió a los demócratas por abandonar el estado y dijo que apoyaba los nuevos mapas en parte por razones partidistas, “para dar a los republicanos una oportunidad donde no la han tenido en el pasado”.

Relegados a la minoría, los demócratas no tienen una forma viable de detener la aprobación de los mapas, pero han seguido protestando por las tácticas del Partido Republicano para evitar que abandonen el estado nuevamente.

El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, exigió que los demócratas que rompieron el quorum fueran puestos bajo la supervisión las veinticuatro horas del día del Departamento de Seguridad Pública para que se les permitiera salir del pleno de la Cámara. Sin embargo, la representante estatal Nicole Collier se ha negado a hacerlo y ha permanecido confinada en la Cámara. Otros demócratas el martes por la noche rompieron los acuerdos escritos que les permitían salir de la cámara y pasaron la noche en el pleno de la Cámara.

Este miércoles, Collier —mientras estaba en una llamada de prensa desde un baño de mujeres fuera del pleno de la Cámara antes de la votación esperada— dijo abruptamente a los oyentes que tenía que irse porque “dijeron que es un delito grave para mí hacer esto”.

Los demócratas habían esperado poner a los republicanos en una situación políticamente difícil con una votación sobre una enmienda que bloquearía la entrada en vigor de los mapas congresionales propuestos de Texas hasta que se publiquen todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Sin embargo, Burrows anunció este miércoles por la tarde que la enmienda que exige la publicación de los archivos de Epstein no es pertinente al proyecto de ley y, por lo tanto, está fuera de lugar.

Burrows impuso un requisito inusual a los demócratas que terminaron su boicot de 15 días y regresaron al Capitolio el lunes: serían liberados del pleno de la Cámara bajo la custodia de un agente del Departamento de Seguridad Pública que aseguraría su regreso este miércoles.

La medida se produjo después de que las órdenes de arresto civil que Burrows firmó poco después de que los demócratas huyeran del estado resultaran inaplicables fuera de Texas.

La mayoría de los demócratas cumplieron con la escolta policial, mostrando a los reporteros lo que llamaron “permisos” que recibieron para salir del pleno de la Cámara y señalando a los agentes que los escoltaban por el Capitolio.

No obstante, algunos demócratas protestaron. Collier se negó a abandonar el pleno de la Cámara, durmiendo allí el lunes por la noche y planeando hacerlo de nuevo el martes. Wu y el representante Vince Pérez, quienes firmaron los “permisos” para salir con una escolta policial, se quedaron con Collier durante la noche del lunes.

Otros demócratas se unieron a Collier y Wu el martes por la noche.

La representante estatal Penny Morales Shaw dijo que, después de regresar al área de Houston bajo escolta policial, se dio cuenta de que fue un error firmar el acuerdo, argumentando que ahora está “corrigiendo el rumbo”.

“Ayer, salí bajo custodia y regresé bajo custodia, porque apoyo a Nicole Collier y Gene Wu”, dijo ella. “Esto es ilegítimo, esto es un uso indebido de poder, y no lo aprobaré, y no quiero ser parte de establecer un precedente muy malo y bajo para futuros legisladores”.

El expresidente Barack Obama dijo el martes que apoyaba una propuesta de los demócratas de California para redibujar las líneas congresionales en respuesta al impulso liderado por los republicanos en Texas para obtener escaños adicionales en la Cámara de Representantes de EE.UU., pero expresó inquietud con los efectos más amplios de la manipulación de las circunscripciones electorales o gerrymandering.

“Sobre este tema de California, quiero ver como objetivo a largo plazo que no tengamos gerrymandering político en Estados Unidos. Esa sería mi preferencia”, dijo Obama en un evento el martes por la noche para el Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos, una organización liberal centrada en la lucha por las líneas de los distritos congresionales, según extractos de sus comentarios compartidos con CNN.

Continuó: “Pero quiero ser muy claro. Dado que Texas está recibiendo instrucciones de una Casa Blanca partidista que efectivamente está diciendo: hagan gerrymandering con fines partidistas para que podamos mantener la Cámara a pesar de nuestras políticas impopulares, redistribuyan justo en medio de una década entre censos, que no es como se diseñó el sistema; tengo un respeto tremendo por cómo el gobernador Newsom ha abordado esto”.

El comité de Asignaciones del Senado de California votó 5-2 este miércoles para avanzar nuevos mapas diseñados para dar a los demócratas cinco escaños adicionales en las elecciones de mitad de período del próximo año.

La medida, conocida como AB604, ahora pasa a la Legislatura en pleno para una votación, donde necesita el apoyo de dos tercios de cada cámara para entrar en vigor de inmediato. Se espera la aprobación final el jueves y se espera que el gobernador Gavin Newsom firme el proyecto de ley más tarde ese día.

Muchos republicanos de California han reconocido que su mejor oportunidad para bloquear los nuevos mapas es derrotándolos en noviembre. Pero eso no ha impedido que los legisladores republicanos intenten evitar que la enmienda constitucional propuesta llegue a la boleta electoral.

Los republicanos de California presentaron una demanda ante la Corte Suprema estatal el martes solicitando una orden judicial de emergencia para detener el esfuerzo de redistribución de distritos, argumentando que la legislatura no dio a los votantes suficiente aviso.

El representante estatal Carl DeMaio, un republicano de San Diego, también presentó una propuesta de iniciativa ciudadana que prohibiría retroactivamente a los legisladores que aprueben la enmienda constitucional postularse en uno de los nuevos distritos.

La propuesta refleja una regla que prohíbe a los miembros de la comisión independiente de redistribución de distritos postularse en los mapas que ellos mismos elaboraron. También es una crítica a los colegas demócratas de DeMaio, incluido Mike McGuire, el presidente pro tempore del Senado. McGuire, quien tiene un límite de mandato, es visto como un candidato probable para postularse en un distrito redibujado del norte de California bajo los nuevos mapas. Si DeMaio y sus aliados reunieran suficientes firmas, la medida no se presentaría ante los votantes hasta 2026.

Los republicanos también han interrogado a los demócratas sobre el origen de los mapas, lo que llevó a tensos intercambios durante la reunión del comité electoral de la Asamblea el martes.

“¿Quién dibujó los mapas? Es una pregunta muy simple”, dijo la asambleísta estatal Alexandra Macedo, vicepresidenta republicana del comité, durante la reunión del panel el martes.

“La Asamblea lo hizo”, dijo Aguiar-Curry.

“Estoy en la Asamblea, y yo no dibujé estos mapas”, respondió Macedo.

La presidenta del comité electoral de la Asamblea, Gail Pellerin, también se negó a decir quién dibujó los mapas durante una reunión informal con reporteros el martes. Pellerin dijo que fue una “colaboración” con varias personas.

Un reportero preguntó: “Cuando consumes algo, ¿no quieres saber quién lo hace?”

“Cuando voy a un restaurante, no necesito conocer al chef”, dijo Pellerin. “Simplemente disfruto la comida”.

David Wright contribuyó a este informe.