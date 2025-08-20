Elon Musk rechaza informe de que abandonó planes para un nuevo partido político en EE.UU.

Por Hadas Gold, CNN

Elon Musk rechazó este miércoles un informe según el cual estaría abandonando los planes de formar un nuevo partido político, después de haberse molestado con el proyecto de ley de política interna del presidente Donald Trump.

The Wall Street Journal informó que el hombre más rico del mundo les dijo a sus allegados que teme que fundar un nuevo partido dañe su relación con el vicepresidente J. D. Vance, considerado uno de los principales aspirantes a las elecciones presidenciales de 2028.

“Nada de lo que diga @WSJ debería considerarse cierto”, publicó Musk durante la noche en su plataforma social X, en respuesta a un usuario que citó el reporte del Journal.

Pero a pesar de la respuesta de Musk en redes sociales, parece haber tomado pocas medidas concretas para crear un nuevo partido. Incluso con la riqueza y el poder de Musk, iniciar un partido político acarrearía riesgos para él y sus diversos negocios, y las recompensas serían inciertas en el mejor de los casos.

Aunque Musk ha discutido la idea con figuras como el excandidato presidencial Andrew Yang y el empresario tecnológico de ultraderecha convertido en filósofo Curtis Yarvin, no ha presentado documentación para un nuevo partido ante la Comisión Federal de Elecciones.

En cambio, los registros muestran que en los primeros días de la disputa de Musk con el presidente en junio, y días antes de anunciar su propio partido, donó US$ 5 millones a causas republicanas: MAGA Inc., el Senate Leadership Fund y el Congressional Leadership Fund.

Una persona que habla con Musk dijo a CNN el mes pasado que el America Party aún estaba “en proceso de definición” pero que se estaba “construyendo un aparato”.

Sin embargo, los propios comentarios y publicaciones de Musk en redes sociales muestran poca acción hacia la formación de un nuevo partido político.

En las últimas semanas, Musk ha mantenido su ritmo prolífico de publicaciones en X, pero la mayoría de sus mensajes recientes se han centrado en el sistema Grok de xAI. Sus publicaciones políticas ocasionales han sido mucho menos confrontativas en comparación con las de julio.

En una publicación reciente, incluso parece apoyar que Trump se postule nuevamente a la presidencia, a pesar de que constitucionalmente tiene prohibido hacerlo.

Musk respondió con un emoji de fuego y un emoji de risa a una publicación de la asesora de comunicaciones de la Casa Blanca, Margo Martin, el lunes, en la que acompañó con el texto: “El presidente @realDonaldTrump mostrando al presidente Zelensky y al presidente Macron su gorra de ‘4 More Years’”.

Vance, a quien el Journal dijo que Musk está considerando apoyar en las elecciones presidenciales de 2028, intentó ayudar a suavizar la relación entre Musk y Trump en una llamada telefónica con la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, en junio. Musk y Trump hablaron brevemente por teléfono más tarde.

En una entrevista la semana pasada con el medio de ultraderecha Gateway Pundit, Vance calificó la relación de Musk con la Casa Blanca de Trump como “complicada”, pero dijo que espera que Musk respalde al Partido Republicano para las elecciones intermedias de noviembre del próximo año.

“Mi argumento con Elon es que no vas a estar con la izquierda, incluso si quisieras —y no quiere—, ellos no te van a aceptar de vuelta, ese barco ya zarpó. Así que realmente creo que es un error que intente romper con el presidente”, dijo Vance.

Un representante del comité de acción política de Musk no respondió a la solicitud de comentarios.

