Las 5 cosas que debes saber este 20 de agosto: Maduro, Ucrania, Julio César Chávez Jr. y ciclón Erin

Por qué la iniciativa de Trump en Ucrania podría fracasar. Deportan de EE.UU. al boxeador Julio César Chávez Jr. y lo detienen en México. El expresidente de Colombia Álvaro Uribe enfrentará en libertad el proceso en su contra. ¿Qué famosos se han subido al escenario en los conciertos de Bad Bunny? Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, tras asegurar que “ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela”. Además, minimizó las “amenazas a la paz” del país, luego de que Estados Unidos duplicara la recompensa por información que facilite el arresto del mandatario y aumentara la presencia militar que navega en América Latina y el Caribe.

El presidente Volodymyr Zelensky visitó la Casa Blanca el lunes y, a diferencia de la última vez, no hubo un altercado en la Oficina Oval. Fue el mejor día que Ucrania tuvo en mucho tiempo, aunque aún es difícil imaginar cómo podría terminar pronto la guerra desatada por la brutal invasión rusa. Análisis.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado el lunes de Estados Unidos a México y quedó detenido en los separos de la Policía Federal Ministerial de Hermosillo, Sonora, en el norte del país.

Carolina del Norte emitió órdenes de evacuación para zonas de los condados de Dare y Hyde por los posibles efectos de Erin, que aunque no tocaría tierra podría llevar corrientes de resaca mortales a toda la costa este de Estados Unidos, así como olas destructivas y marejadas ciclónicas a la cadena de islas Outer Banks de Carolina del Norte.

Un tribunal de Colombia resolvió este martes que el expresidente Álvaro Uribe pueda enfrentar en libertad el proceso penal en su contra, con lo que podrá salir de prisión domiciliaria mientras se resuelve la apelación que su defensa presentó a la sentencia de 12 años de prisión dictada el 1 de agosto en un caso de manipulación de testigos.

¿Es EE.UU. el único país del mundo que utiliza voto por correo, como dice Trump?

A. Es cierto, es el único país.

B. Hay dos más.

C. Ningún país tiene ese sistema.

D. Falso, hay decenas de países más.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La “reina de la Ketamina”, acusada de vender la dosis fatal a Matthew Perry, acepta declararse culpable

Una mujer conocida como “la reina de la Ketamina”, acusada de venderle a Matthew Perry la droga que lo mató, aceptó declararse culpable el lunes. Así, Jasveen Sangha se convierte en la quinta y última persona acusada por la muerte por sobredosis de la estrella de “Friends” que llega a un acuerdo de culpabilidad.

Todos los famosos que se han subido al escenario en los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

Puerto Rico fue un imán para los ricos y famosos este verano de 2025. La razón: la residencia del cantante Bad Bunny en la isla, una serie de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico con capacidad para 18.500 personas que ya estaban totalmente agotados desde el 11 de julio, fecha del primer show.

Leagues Cup: previa de los cuartos de final, cuándo se juegan y cómo verlos por TV e Internet

La Leagues Cup 2025 conocerá este miércoles a sus cuatro semifinalistas. Los cuartos de final del certamen se abren con Inter Miami vs. Tigres, con la duda de si jugará Lionel Messi. Los otros cruces son Toluca vs. Orlando, Seattle vs. Puebla y LA Galaxy vs. Pachuca.

30

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de 30 personas por cargos de narcotráfico, conspiración para el sicariato y delitos relacionados con la posesión de armas. Entre los señalados hay presuntos integrantes del Tren de Aragua.

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite un comunicado, no sabemos con base en qué”

—La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que haya algún acuerdo entre su Gobierno y la DEA después de que la agencia anunciara una nueva iniciativa bilateral entre Estados Unidos y México para desmantelar a los “guardianes” de los cárteles de la droga.

Video muestra cómo agentes de inmigración detienen a una creadora de contenido colombiana en directo

Una inmigrante colombiana que usa TikTok y cuenta con decenas de miles de seguidores en la red social fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Los Ángeles mientras realizaba una transmisión en vivo desde un automóvil.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Decenas de otros países además de EE.UU. utilizan el voto por correo, como CNN y otros han señalado en anteriores ocasiones en que Trump ha hecho tales afirmaciones. Entre esos países están Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia y Suiza.

