Las nuevas advertencias de Trump sobre el voto por correo son las más siniestras hasta ahora

El presidente Donald Trump ha demostrado con frecuencia hasta dónde es capaz de llegar para intentar burlar la voluntad de los votantes. Eso es lo que hace tan siniestra su renovada obsesión con el voto por correo.

Trump afirmó falsamente en una publicación de Truth Social este lunes que el voto por correo es una “estafa” que permite a los demócratas hacer trampa. Prometió un decreto que también afectaría a otra herramienta electoral segura —las máquinas de votación— y aseveró erróneamente que tenía la autoridad para dictar cómo se llevarían a cabo las elecciones antes de los comicios intermedios de 2026.

Increíblemente, parece actuar en parte siguiendo el consejo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, un autoritario que destruyó la democracia postsoviética y que interfirió en las elecciones de 2016 que ganó Trump.

La obsesión de Trump con las boletas por correo no es nueva. Su desconfianza se intensificó tras perder la presidencia en 2020 en unas elecciones que vieron una expansión de este recurso para proteger a los votantes durante la pandemia de covid-19.

El presidente percibió el peligro que corrían sus esperanzas de un segundo mandato consecutivo debido a la alta participación electoral ya en el segundo trimestre de 2020. Afirmó falsamente en entrevistas y redes sociales que estados extranjeros podrían interferir en el voto postal y que este permitiría el fraude. En junio de ese año, predijo en Twitter el “desastre electoral de nuestro tiempo” y unas “elecciones amañadas”.

En aquel momento, sus advertencias se consideraron una rareza y no contaron con el apoyo de muchos republicanos de alto rango. Además, frustraron a los estrategas republicanos que instaron a sus votantes a votar por correo durante la emergencia sanitaria, sobre todo porque los votantes demócratas tradicionalmente eran más propensos a usar este método.

Pero en retrospectiva, y después de la experiencia de la negativa de Trump a aceptar el resultado de las elecciones de 2020, sus comentarios parecen más alarmantes: anunciaron un intento histórico de revertir el resultado de una elección presidencial libre y justa.

Y quieren decir que sus recientes declaraciones sobre el tema deben tomarse en serio. Junto con los intentos más recientes de influir en futuras elecciones, alertan sobre los comicios intermedios y las próximas elecciones presidenciales. Dado que Trump carece de la facultad constitucional para dictar las normas electorales en los estados, también podría estar sentando las bases para afirmar que una derrota republicana en las elecciones intermedias —a menudo un rito de paso para los presidentes en ejercicio— es ilegítima.

Desde que regresó al poder, Trump ha intensificado sus intentos de usar el poder ejecutivo y la visibilidad de su cargo para inclinar las elecciones intermedias hacia los republicanos y socavar la democracia en general.

Trump ordenó a los republicanos de Texas iniciar una campaña sin precedentes de redistribución de distritos electorales a mitad de mandato para obtener cinco nuevos escaños republicanos para 2026, lo cual podría ser crucial dada la exigua mayoría republicana actual en la Cámara de Representantes. Esta medida desencadenó una iniciativa similar del gobernador Gavin Newsom para obtener nuevos escaños demócratas en California, lo que podría desencadenar una ola nacional de redistribución de distritos partidista que podría dañar aún más la democracia.

El presidente también ha recompensado a quienes hicieron su trabajo sucio al atacar las elecciones, otorgando cientos de indultos y conmutaciones a partidarios que fueron condenados y encarcelados por el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, un intento de revertir la victoria electoral del presidente Joe Biden.

Los partidarios de Trump han mostrado un desprecio similar por el derecho de los votantes de cada estado a elegir a sus líderes, incluso aquellos que se resistieron ferozmente al poder federal en cargos anteriores.

En junio, la secretaria de Seguridad Nacional y exgobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, explicó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y marines estadounidenses en servicio activo en Los Ángeles en medio de las protestas contra las políticas migratorias de Trump. Dijo que planeaban quedarse para “liberar a esta ciudad del liderazgo socialista y agobiante” de sus representantes demócratas electos.

En realidad, los soldados no hicieron nada por el estilo y se limitaron a proteger propiedades federales, pero los despliegues y su retórica estaban en consonancia con el giro autoritario de Trump.

Más recientemente, Trump ha enviado reservistas militares y agentes federales a las calles de Washington como parte de una ofensiva contra la delincuencia. Ahora está importando miembros de la Guardia Nacional de estados republicanos en una demostración de fuerza sobre una ciudad que ha votado repetida y abrumadoramente en su contra en las elecciones nacionales. Existe la preocupación de que esto pueda ser un modelo que luego aplique a las ciudades demócratas de los estados.

Con todo esto en mente, debe tomarse en serio la posibilidad de un intento por parte de Trump de bloquear o deslegitimar los derechos de los estados —incluidos aquellos que eligen mayoritariamente delegaciones demócratas— a realizar sus propias elecciones.

Trump se desahogó sobre el voto postal durante una aparición en la Oficina Oval con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este lunes. “El voto por correo es corrupto. Voto por correo; nunca se puede tener una verdadera democracia con voto por correo”, dijo el presidente, lanzando un torrente de falsedades sobre el fraude electoral.

Su última diatriba contra este método puede haber sido sembrada por Putin, un enemigo de Estados Unidos, durante su cumbre en Alaska la semana pasada.

“¿Sabes? Vladimir Putin dijo algo muy interesante. Dijo: ‘Sus elecciones fueron amañadas porque existe el voto por correo’. Es imposible tener voto por correo y tener elecciones justas”, declaró Trump a Sean Hannity en Fox News inmediatamente después de la cumbre.

Trump afirmó que Putin le dijo que había ganado las elecciones de 2020 por una diferencia considerable y que no habría habido guerra en Ucrania si Trump hubiera ocupado el cargo en 2022. “Y él respondió: ‘Y la perdiste por culpa del voto por correo’. Vladimir Putin, un tipo inteligente, dijo que no se pueden tener elecciones honestas con el voto por correo”.

Solo bastaron dos días para que Trump lanzara a primera hora de la mañana un ataque online contra el voto por correo e iniciara un nuevo intento de detenerlo en Estados Unidos.

Aun así, la capacidad de Trump para hacer más que intentar desacreditar las papeletas por correo es cuestionable.

Los presidentes no tienen un papel oficial en la administración de las elecciones federales, un punto que quedó claro en varias de las acusaciones penales que enfrentó por su papel en el intento de revocar las elecciones de 2020.

La Constitución establece que “las fechas, lugares y forma de celebrar las elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada estado por su legislatura”. Permite al Congreso modificar en cualquier momento las regulaciones sobre las fechas y la forma de las elecciones.

Esta es una posible vía para que los republicanos modifiquen las leyes electorales estatales. Sin embargo, al carecer de 60 votos en el Senado, tendrían que prohibir las maniobras de dilación para hacerlo, un escenario improbable, ya que esto podría abrir la puerta a un poder demócrata descontrolado la próxima vez que sus rivales controlen la cámara.

Aun así, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló este martes que Trump tenía la intención de ir más allá de un decreto.

“Estoy segura de que habrá muchas conversaciones con nuestros colegas del Capitolio. Y también con nuestros colegas de las legislaturas estatales de todo el país para garantizar que protegemos la integridad del voto del pueblo estadounidense”, dijo Leavitt.

“Creo que los republicanos en general, y el presidente en particular, quieren facilitar el voto de los estadounidenses y dificultar el fraude electoral”, dijo, a pesar de que el sufragio postal es una de las formas más sencillas de emitir el voto. “Y es increíble que el Partido Demócrata pueda oponerse al sentido común”.

Múltiples estudios realizados por instituciones académicas, grupos de expertos y organizaciones de protección del voto han demostrado que el voto por correo es seguro.

Daniel Dale, de CNN, elaboró una nueva verificación exhaustiva de hechos que desmiente las afirmaciones del presidente de que los demócratas usan el voto por correo para hacer trampa y de que los estados “deben hacer” lo que el gobierno federal y el presidente les ordenan.

Esta última afirmación, por cierto, constituye una incomprensión fundamental del carácter de una república federal.

Dale señala que, en general, en las elecciones estadounidenses “generalmente ha habido una pequeña cantidad de fraude electoral que representa un porcentaje minúsculo de los votos emitidos”.

Cualquier intento de Trump de cambiar los métodos de votación por decreto ejecutivo desencadenaría inmediatamente recursos judiciales. Y no está claro que todas las legislaturas estatales, lideradas por los republicanos, se alineen, ya que los republicanos han estado alcanzando a los demócratas en la proporción de votación anticipada presencial y por correo.

Los demócratas ya están señalando que resistirán el último ataque del presidente contra el voto por correo y lo están utilizando como consigna de movilización.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, demócrata, señaló este martes que más del 80 % de los votantes del estado emitieron su voto por correo e insinuó que las advertencias previas sobre los intentos republicanos de apoderarse de las elecciones se estaban haciendo realidad. “Llevo años advirtiendo sobre esto. El canario ha muerto”, escribió.

Y Katie Porter, candidata demócrata a la gobernación de California, ya está recaudando fondos gracias a los comentarios de Trump. “Donald Trump está intentando robarse las elecciones intermedias de 2026 a plena vista”, escribió en un correo este martes.

Eso podría estar adelantándose a la situación actual. Pero las señales de alerta están ahí, sobre todo tras la broma de Trump durante su reunión con Zelensky este lunes, cuando su visitante dijo que las elecciones en Ucrania están suspendidas mientras dure la guerra, como estipula la ley.

“¿Dices que durante la guerra no se pueden tener elecciones? Entonces, déjame decirte, dentro de tres años y medio, ¿quieres decir que, si por casualidad estamos en guerra con alguien, no habrá más elecciones? ¡Qué bien!”, bromeó Trump.

Si viniera de cualquier otro presidente, su comentario podría haber sido más divertido.

