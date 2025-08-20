Los Yankees de Nueva York conectan nueve jonrones ante los Rays, récord de franquicia, y hacen historia en la MLB

Por Matias Grez

Los Yankees de Nueva York conectaron nueve jonrones, un récord para la franquicia, en una contundente victoria por 13-3 sobre los Rays de Tampa Bay el martes.

Los jugadores tuvieron que esperar para jugar casi dos horas debido a que la lluvia y los relámpagos retrasaron el partido, antes de que Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton conectaran jonrones consecutivos en la primera entrada, preparando lo que se convertiría en una paliza.

Los nueve jonrones igualan el récord que los Yankees establecieron a principios de esta temporada durante una victoria por 20-9 sobre los Brewers de Milwaukee en marzo.

Esta hazaña significa que los Bombarderos del Bronx son la primera franquicia en la historia de la liga en registrar dos juegos con nueve jonrones, ya sea en la misma temporada o en cualquier otra, según la MLB.

“Lograrlo dos veces es extraordinario”, dijo el mánager Aaron Boone, según la MLB. “Hubo algunos jonrones que también fueron muy fuertes”.

“Una actuación ofensiva realmente impresionante contra un equipo al que no siempre es fácil anotarle carreras”, agregó.

Los Yankees se quedaron a un jonrón de igualar el récord histórico de la MLB de 10 en un juego, establecido por los Toronto Blue Jays en 1987.

Bellinger, Stanton y José Caballero terminaron con dos jonrones cada uno, mientras que Judge, Ben Rice y Jazz Chisholm Jr. conectaron uno cada uno.

“Tenemos una ofensiva realmente buena”, dijo Bellinger. “Con los altibajos de una temporada de 162 juegos, no siempre será bonita, pero todos creemos en los demás”.

“El talento está ahí, y estamos haciendo un buen trabajo para integrarlo todo. Ha sido divertido ser parte de esto”, agregó.

La victoria pone a los Yankees con un récord de 68-57 en la temporada, en la cima de la clasificación de Comodines de la Liga Americana, cinco juegos detrás de los Toronto Blue Jays en la División Este de la Liga Americana. Los Rays, por su parte, caen a 61-65 y son cuartos en la división.

El segundo juego de la serie entre ambos es este miércoles por la noche en Tampa.

