McDonald’s baja los precios de sus combos para convencer a los clientes de que volvió a ser accesible

McDonald’s hizo un recorte drástico en los precios de sus combos tan solo unas semanas después de que su CEO admitiera públicamente que su menú se había vuelto demasiado caro y se comprometiera a solucionar el problema.

McDonald’s y sus franquiciados estadounidenses acordaron fijar el precio de ocho populares combos con un 15 % de descuento sobre el costo total de comprar las partes por separado. La cadena ofrecerá apoyo financiero a los franquiciados si aceptan la reducción de precios, según una fuente familiarizada con los planes de la compañía. La reducción de precios entrará en vigor el próximo mes.

The Wall Street Journal fue el primero en informar la noticia. McDonald’s declinó hacer comentarios ante la consulta de CNN.

McDonald’s también ampliará sus ofertas de combos con una oferta de desayuno por US$ 5 y una oferta especial de Big Mac y McNuggets por US$ 8 en los próximos meses, con la reintroducción de la marca “Extra Value Meals”.

El CEO de McDonald’s, Chris Kempczinski, dijo en su presentación de resultados del 6 de agosto que “la percepción del valor de los consumidores se ve principalmente influenciada por el precio de nuestro menú principal”, lo que implica que la percepción de muchos clientes es que la cadena se ha vuelto inasequible en los últimos años.

La crisis inflacionaria posterior a la pandemia alteró la percepción de muchos clientes sobre McDonald’s: de un lugar económico para comer rápido a un restaurante de comida rápida caro que apenas supera a alternativas de mayor calidad con servicio a la mesa como Applebee’s o Chili’s, con este último ganando más lugares en los últimos años.

Los consumidores que priorizan el valor ven “con demasiada frecuencia” menús combinados que cuestan más de US$ 10, lo que “moldea la percepción del valor de forma negativa”, admitió Kempczinski a principios de este mes.

“El principal factor que influye en la percepción general del valor de McDonald’s por parte del consumidor es el menú”, declaró Kempczinski a los analistas en la presentación de resultados de McDonald’s. “Y es cuando llegan al restaurante y ven el menú, eso es lo que define su éxito, ese es el principal impulsor”.

“Tenemos que solucionarlo”, añadió.

En 2023, un menú combinado de Big Mac de US$ 18 se volvió viral, lo que desató un debate sobre si la cadena se había alejado de sus principios de asequibilidad. El menú era excepcional, pero causó furor en línea y posteriormente motivó una inusual carta abierta del presidente de McDonald’s en EE.UU., quien dijo que el costoso menú era una “excepción” y que los precios de la cadena no habían superado la inflación.

Desde entonces, McDonald’s ha centrado sus esfuerzos en expandir sus opciones económicas y en mejorar otras partes de su carta, entre ellas sus renovadas tiras de pollo y nuevas bebidas. El menú económico de McDonald’s de US$ 5 debutó el año pasado y estabilizó las ventas, al menos temporalmente, después de que la compañía apostara correctamente a que los clientes buscaban combos que les permitieran rendir al máximo.

Las comidas temáticas, como una colaboración reciente con “A Minecraft Movie”, también han demostrado ser un éxito para la cadena, con lo que lograron contrarrestar dos trimestres consecutivos de caída de ventas. (“A Minecraft Movie” es una película distribuida por Warner Bros Pictures que, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros Discovery).

