Así será la nueva serie de Harry Potter en HBO: actores, fecha de estreno, temporadas y más

Siete libros. Ocho películas. Una obra de teatro. Más de dos decenas de videojuegos. Un parque temático. Pero el último formato que le faltaba a la historia de Harry Potter era una serie de TV. De allí la expectativa que está generando la nueva serie de televisión de HBO basada en los libros de J. K. Rowling prevista para estrenarse en 2027.

Suma al interés por ver al personaje en televisión un hecho cronológico: ya transcurrió más de una década desde que fue estrenada la última película basada en los libros originales, “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2”, en 2011, por lo que hay una nueva generación de aficionados con interés en ver la historia contada nuevamente en pantalla.

Ayuda también que el formato seriado, con varios episodios por temporada, le calce mejor a la historia de los libros. Las películas de Harry Potter debían comprimir el argumento de una novela en dos o tres horas. Ahora, con la serie, cada libro podría disponer de un promedio de 10 horas para contar su historia. Los siete libros de Harry Potter suman 3.400 páginas y el más voluminoso de ellos es “Harry Potter and the Order of the Phoenix”, que tiene 766 páginas.

La nueva serie inició su rodaje el 14 de julio en los estudios Leavesden en Reino Unido y cuenta con Francesca Gardiner como showrunner. Gardiner fue productora de series como “Succession” y “Killing Eve”, así como de otra franquicia de fantasía, “His Dark Materials”, también para HBO. (HBO forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros Discovery).

La serie, anunciada en 2023, adaptará los siete libros de la saga Harry Potter, desde “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, lanzado en 1997, hasta “Harry Potter and the Deathly Hallows”, pubicado en 2007.

En pocas palabras, la serie narrará la historia del joven mago Harry Potter mientras asiste al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Así que veremos cómo Harry, huérfano desde bebé, descubre al cumplir 11 años que es un mago y que se le conoce en el mundo mágico por haber sobrevivido al ataque del siniestro hechicero Lord Voldemort, quien mató a sus padres.

A lo largo de la historia Harry Potter hará amistad con Hermione Granger y Ron Weasley, quienes lo ayudarán en su inevitable enfrentamiento contra Lord Voldemort, que busca conquistar el mundo mágico y destruir a Harry. Es una historia que se apoya en un universo fantástico elaborado, lleno de detalles, con personajes secundarios interesantes y giros de argumento que mantienen en vilo al lector/espectador.

Casey Bloys, CEO de HBO Max, dijo al sitio web Deadline que la serie será “una adaptación fiel” de los libros y que el programa “profundizará en cada uno de los libros icónicos que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años”.

Según The Independent, los personajes en la serie tendrán la misma edad que en los libros, por lo que veremos a un Severus Snape de 31 años y a una familia Dursley más joven también.

La autora J. K. Rowling y David Heyman, quien desarrolló las películas, son productores ejecutivos de la serie, lo que les otorga su participación en muchas de las decisiones creativas de la adaptación televisiva. Rowling escribió en X que “leyó los dos primeros episodios” y le parecieron “muy buenos”.

Cada temporada de la serie se centrará en un libro, según los reportes oficinales; lo que equivale a siete temporadas. Pero Casey Bloys, de CEO de HBO Max, dijo que el proyecto se extenderá por “10 años consecutivos”. Esto sugiere que algunos libros podrían extenderse en dos temporadas o, lo menos probable, que haya algún año en que no se estrenen episodios y solo se dediquen a la producción.

A diferencia de las películas, en la que la mayoría del elenco provino del Reino Unido e Irlanda, en la serie de Harry Potter se incluirán actores estadounidenses, como es el caso de John Lithgow, nacido en Rochester, Nueva York, quien dará vida al poderoso mago Albus Dumbledore, director del colegio Hogwarts y mentor de Harry Potter.

Cada anuncio de un actor que se suma a la serie ha sido noticia internacional. En particular, quienes desempeñarán los papeles principales de Harry Potter, Hermione Granger y Ronald Weasley, que serán interpretados por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, respectivamente. Las audiciones para estos personajes convocaron a 32.000 jóvenes actores.

El 17 de agosto se anunció, con la difusión de una imagen en redes sociales, a quienes fueron escogidos para interpretar a los hermanos Weasley: Tristan y Gabriel Harland harán de los gemelos Fred y George Weasley, Ruari Spooner será Percy Weasley y Gracie Cochrane dará vida a Ginny Weasley.

Según el perfil de la serie en imdb.com, los actores confirmados hasta ahora son:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Alastair Stout como Ron Weasley

Arabella Stanton como Hermione Granger

John Lithgow como Albus Dumbledore

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Paapa Essiedu como Severus Snape

Nick Frost como Rubeus Hagrid

Luke Thallon como Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse como Argus Filch

Bertie Carvel como Cornelius Fudge

Lox Pratt como Draco Malfoy

Johnny Flynn como Lucius Malfoy

Bel Powley como Petunia Dursley

Daniel Rigby como Vernon Dursley

Katherine Parkinson como Molly Weasley

Leo Earley como Seamus Finnigan

Alessia Leoni como Parvati Patil

Sienna Moosah como Lavender Brown

Rory Wilmot como Neville Longbottom

Amos Kitson como Dudley Dursley

Anton Lesser como Garrick Ollivander

Gracie Cochrane como Ginny Weasley

Tristan Harland como Fred Weasley

Gabriel Harland como George Weasley

Ruari Spooner como Percy Weasley

La serie de televisión de Harry Potter estrenará en 2027, aún sin fecha específica determinada, en HBO y HBO Max.

