Demócratas de California aprueban plan de redistribución de distritos de Newsom tras aval a mapas republicanos en Texas

Por Arit John, Eric Bradner, Arlette Saenz y Ethan Cohen, CNN

Los demócratas de California aprobaron este jueves un paquete de tres proyectos de ley de redistribución de distritos, un día después de que los republicanos en la Cámara de Representantes de Texas aprobaran sus propios nuevos mapas.

En conjunto, el paquete respaldado por el gobernador demócrata Gavin Newsom pedirá a los votantes reemplazar los actuales distritos congresionales del estado por unos nuevos que buscan que los demócratas ganen cinco escaños más en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Los legisladores de California presentaron su iniciativa como una respuesta a Texas, donde los republicanos impulsan nuevos mapas congresionales a pedido del presidente Donald Trump. El Senado de Texas podría aprobar las nuevas líneas distritales —que los republicanos esperan les den cinco escaños adicionales— tan pronto como esta noche.

Mientras que los mapas de Texas entrarán en vigor una vez que sean promulgados, los propuestos en California aún podrían ser rechazados por los votantes.

El paquete legislativo aprobado en California convoca a una elección especial el 4 de noviembre, en la que los votantes decidirán sobre una enmienda constitucional para anular las líneas trazadas por la comisión independiente de redistritación del estado. En 2010, los votantes de California quitaron a los legisladores el poder de trazar los mapas congresionales.

Los republicanos de California han reconocido que su mejor oportunidad para frenar el esfuerzo de redistribución es derrotarlo en las urnas. Una coalición de opositores a la manipulación de distritos y líderes republicanos ya comenzó a organizarse para derrotar la iniciativa, conocida como Proposición 50, en noviembre. Demócratas estatales y nacionales también se preparan para defender la propuesta.

El plan demócrata originalmente incluía una cláusula que solo lo activaría si otro estado realizaba una redistritación a mitad de década, pero esa disposición fue eliminada este jueves, un día después de que la Cámara de Texas aprobara los nuevos mapas republicanos.

Nick Miller, director de comunicaciones del presidente de la Asamblea estatal de California, Robert Rivas, dijo en un comunicado que “como los republicanos de Texas ya votaron, la cláusula ya no es necesaria”.

En Texas, la Cámara estatal aprobó el miércoles por la noche los nuevos mapas —con una votación de 88-52, siguiendo líneas partidistas— dos días después de que los demócratas que habían huido del estado regresaran a Austin, permitiendo el quórum. El Senado estatal, dominado por los republicanos, se reúne este jueves por la noche y se espera que apruebe el plan.

Los demócratas buscan ganar cinco escaños en California, mientras que los republicanos aspiran a cinco más en Texas.

La Corte Suprema de California rechazó el miércoles una demanda de los republicanos estatales que pedía una orden de emergencia para frenar el proceso, argumentando que la legislatura no dio suficiente aviso a los votantes.

Los republicanos en los paneles objetaron el costo de la elección especial, que según un análisis legislativo podría ascender a “cientos de millones de dólares”.

Los demócratas respondieron que el costo vale la pena para contrarrestar el plan de Texas de redibujar los mapas a pedido de Trump. También compararon el costo de la votación de noviembre con el intento fallido de los republicanos de destituir a Newsom en 2021.

“Los costos serán similares al fallido intento de destitución que su partido impulsó contra el gobernador Newsom”, dijo la senadora demócrata Sabrina Cervantes. “El costo de esta elección será como el nuevo salón de baile que el presidente Trump va a construir en la Casa Blanca. ¿Eso es responsable fiscalmente?”

El Senado estatal de Texas se reúne este jueves por la noche y se espera que apruebe el plan de redistribución aprobado por la Cámara. Luego, la medida pasaría al gobernador republicano Greg Abbott para su promulgación.

El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, dijo en un comunicado que la aprobación de los nuevos mapas “marca un nuevo capítulo de unidad republicana”.

Los demócratas de la Cámara renunciaron el lunes a su único mecanismo legislativo para frenar el plan, cuando los miembros que habían huido a otros estados regresaron a Austin, permitiendo el quórum de dos tercios requerido.

Sin embargo, los demócratas prometieron el miércoles por la noche, minutos después de la votación, dar la batalla en los tribunales.

“Esta lucha está lejos de terminar”, dijo el representante estatal Gene Wu, líder demócrata de la Cámara. “Nuestra mejor oportunidad está en los tribunales”.

Mientras continúa la sesión especial, los legisladores también considerarán una ley “para imponer sanciones o castigos a los legisladores que se ausenten deliberadamente”, según un comunicado de Abbott, quien añadió el tema a la agenda el miércoles.

El expresidente Barack Obama respaldó la iniciativa de Newsom durante un discurso el martes por la noche, diciendo que, aunque se opone a la manipulación política de distritos, cree que el demócrata de California ha sido “responsable” en su enfoque.

“He tenido que debatir con mi preferencia, que sería que no haya manipulación política de los distritos”, dijo Obama, según extractos de su discurso en un evento del Comité Nacional Demócrata de Redistritación compartidos con CNN. “Pero también sé que si no respondemos de manera efectiva, esta Casa Blanca y los gobiernos estatales controlados por los republicanos en todo el país no se detendrán”.

Los demócratas realizaron una conferencia de prensa el miércoles en la que vincularon el esfuerzo de redistribución en California con los intentos del partido de contrarrestar al Gobierno de Trump.

“El gobernador Newsom no se preocupó por las críticas cuando decidió responder con la misma fuerza y nivelar el terreno de juego frente a esta Casa Blanca hambrienta de poder”, dijo Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata. “Su lucha es un punto de inflexión, un momento nacional para que los demócratas respalden a todos los votantes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Molly English, de CNN.