Netanyahu asegura que aprobará el plan para tomar control de Ciudad de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que Israel se encuentra en una “etapa de decisión” e indicó que aprobará un plan militar para tomar el control de la Ciudad de Gaza, lo que representa una importante escalada de su guerra en el enclave.

“Estamos en la etapa de decisión”, dijo Netanyahu en un mensaje en video. “Hoy acudí a la División de Gaza para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) me presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar el control de la Ciudad de Gaza y derrotar a Hamas”.

Netanyahu también dijo que ha dado instrucciones para “comenzar negociaciones inmediatas” para liberar a los rehenes restantes en Gaza y “terminar la guerra bajo condiciones aceptables para Israel”.

El miércoles, la oficina de Netanyahu dijo que el primer ministro había instruido a las fuerzas de defensa para acortar el plazo para la toma de Ciudad de Gaza, a pesar de los informes de agotamiento entre las filas de las FDI y una crisis humanitaria grave y en deterioro para los palestinos en el asediado enclave.

Las FDI dijeron el jueves que habían ordenado a funcionarios de salud y grupos de ayuda en el norte de Gaza que se retiraran mientras se preparan para expulsar a los palestinos de allí antes de su toma de control.

Funcionarios en Ciudad de Gaza han pedido presión internacional sobre Israel en previsión de la ofensiva, advirtiendo sobre la “amenaza de ocupación, destrucción y desplazamiento masivo”.

