Apagón por lluvias afecta la zona metropolitana de Caracas, reportan autoridades de Venezuela

Un apagón causado por lluvias con descargas eléctricas afectó este viernes a la zona metropolitana de Caracas, informaron autoridades de Venezuela.

“Debido a fuertes precipitaciones con descargas eléctricas asociadas al paso de la onda tropical 29, se produjo una falla en la subestación El Junquito, que ocasionó una afectación en el flujo del servicio eléctrico en diversas zonas de la Gran Caracas”, señaló la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) de Venezuela en un comunicado.

La interrupción del servicio eléctrico se concentra en “los estados La Guaira y Miranda, específicamente los Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire”, añadió.

La Guaira y Miranda son estados que colindan con Caracas, la capital de Venezuela.

La CORPOELEC desplegó “recursos técnicos y humanos” para que se recupere la energía eléctrica lo antes posible.

Poco después de las 4 p.m. hora local, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y CORPOELEC dijeron en un comunicado conjunto que el servicio fue restablecido en “tiempo récord”.

“El despliegue inmediato de los trabajadores y las trabajadoras, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, recuperó el fluido eléctrico en los estados La Guaira y Miranda, en los Altos Mirandinos y el eje Guarenas–Guatire”, señalaron.

