El FBI registra la casa de John Bolton como parte de una investigación de seguridad nacional

El FBI llevó a cabo un registro autorizado por un tribunal en el domicilio de John Bolton como parte de una investigación de seguridad nacional para determinar si reveló información clasificada en su libro de 2020, según dos personas familiarizadas con el asunto.

CNN observó a personal del FBI en la casa del exasesor de seguridad nacional en el área de Washington. Se vio a agentes hablando con una persona en el porche de la casa y al menos entre cuatro y seis agentes entrando en ella.

Algunos de los agentes sacaron bolsas de los vehículos para llevarlas al interior, pero no se ha visto salir nada de la residencia.

Contactado por CNN, Bolton dijo que no estaba al tanto de la actividad del FBI y que estaba tratando de profundizar.

La investigación está relacionada con la posible retención de información de seguridad nacional, según la persona familiarizada con el tema. Bolton ocupó su último cargo en el Gobierno en 2019, cuando el presidente Donald Trump lo despidió durante su primer mandato.

Trump ha atacado repetidamente a su exasesor de seguridad nacional mientras ocupaba el cargo, y recientemente, este mes, ha declarado que los medios de comunicación “citan constantemente a perdedores despedidos y a gente realmente estúpida como John Bolton”.

El presidente puso fin a la protección del Servicio Secreto a Bolton a las pocas horas de comenzar su segundo mandato en enero.

Durante su primer mandato, el presidente amenazó con encarcelar a Bolton después de que este publicara un libro en 2020 en el que afirmaba que Trump estaba lamentablemente desinformado en materia de política exterior y obsesionado con moldear su legado mediático. El libro también informaba que Trump pidió a los líderes de Ucrania y China que le ayudaran a ganar las elecciones de 2020.

No está claro si la investigación actual está relacionada con la misma disputa sobre el libro o si se refiere a otro material.

El libro incluía material que inicialmente había sido autorizado para su publicación por funcionarios de carrera de la Casa Blanca, pero los nombramientos políticos de Trump intentaron revocar esa autorización.

El Departamento de Justicia investigó a Bolton por la posibilidad de que hubiera “divulgado ilegalmente información clasificada” en sus memorias, aunque los funcionarios del expresidente Joe Biden cerraron la investigación y retiraron una demanda relacionada con la publicación del libro en 2021.

Trump y su Gobierno han llevado a cabo en los últimos meses una campaña de represalias contra una amplia gama de enemigos políticos del presidente, desde exfuncionarios de Trump hasta miembros del Congreso y fiscales que presentaron causas contra el presidente mientras estaba fuera del cargo.

La semana pasada, el director del FBI, Kash Patel, desclasificó y publicó las notas internas de las entrevistas del FBI a un antiguo miembro del personal de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que acusó por primera vez al exrepresentante Adam Schiff en 2017 de dirigir filtraciones ilegales de información clasificada sobre Trump y Rusia, en una escalada de la larga disputa entre ambos.

El Departamento de Justicia también abrió este mes una investigación del jurado investigador sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por las acciones civiles que interpuso contra Trump y la Asociación Nacional del Rifle.

El carácter público del registro realizado por el FBI el viernes en la casa de Bolton —con agentes que llevaban chaquetas con la inscripción “FBI” claramente identificable al entrar y salir de la casa durante toda la mañana y funcionarios clave que parecían difundirlo en las redes sociales— ya ha llevado a los vecinos y amigos de Bolton a afirmar que el registro podría estar relacionado con represalias políticas.

Altos funcionarios del FBI hicieron publicaciones en las redes sociales estel viernes por la mañana, poco después de las 7:00 a.m. El director del FBI, Kash Patel, escribió en X: “NADIE está por encima de la ley… Agentes del @FBI en misión”. El codirector adjunto del FBI, Dan Bongino, publicó: “No se tolerará la corrupción pública”.

El vicepresidente J.D. Vance y la secretaria de Justicia Pam Bondi también compartieron el comentario de Patel, y Bondi añadió: “La seguridad de Estados Unidos no es negociable. Se hará justicia. Siempre”.

Si los funcionarios se refieren crípticamente a Bolton, sería una notable desviación de la práctica de la oficina de no comentar públicamente las investigaciones, especialmente cuando los agentes del FBI aún se encuentran en el lugar.

Por ejemplo, el registro de varias horas que el FBI llevó a cabo en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, en busca de documentos clasificados en 2022 se realizó con funcionarios vestidos de civil, y el público no supo nada del allanamiento hasta que este estaba a punto de concluir. Patel ha calificado desde entonces el registro de Mar-a-Lago como “una total instrumentalización y politización por parte del FBI y el Departamento de Justicia”.

Katelyn Polantz y Kylie Atwood de CNN contribuyeron a este reporte.

