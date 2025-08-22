Motosierra y machete, la imagen de los “recortes” en la reunión de Milei y Noboa en Buenos Aires

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Portando un machete y una motosierra posaron en una fotografía los presidentes de Ecuador Daniel Noboa y de Argentina Javier Milei respectivamente durante su encuentro en la Casa Rosada este jueves.

En la fotografía, compartida por Noboa en su cuenta de Instagram, se puede ver a Milei tomando con sus manos una motosierra que tiene una leyenda grabada “Las fuerzas del cielo”, mientras que Noboa carga un machete que en Ecuador es usado por las personas en el campo o también se lo considera una herramientas para hablar de recortes o reducciones.

Noboa, quien visita de manera oficial Argentina, se reunió con Milei para dialogar sobre cooperación seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial, según informó la Presidencia de Ecuador.

Los dos presidentes de derecha han promovido políticas para recortar el tamaño del Estado, reducir la burocracia y fusionar instituciones. A fines de julio Noboa firmó un decreto para recortar el 41% de instituciones de la Presidencia y despedir a 5000 funcionarios argumentando un “plan de eficiencia”. Su propuesta empezó a ejecutarse la semana pasada en Ecuador.

Mientras que Javier Milei ha alentado la reducción del tamaño del Estado desde que llegó al poder en diciembre de 2023 y la motosierra se convirtió en la imagen más popular de su propuesta de ajuste fiscal. Milei ha aprovechado para utilizar una motosierra en varias reuniones con líderes y figuras de la política.

