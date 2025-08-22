Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con Todd Blanche
Por Hannah Rabinowitz, CNN
El Departamento de Justicia ha publicado la transcripción y el audio de la entrevista que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, realizó a Ghislane Maxwell.
Por separado, el Departamento de Justicia dice que ha enviado registros relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
CNN está revisando el material.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.