Roger Federer se convierte en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

El ícono del tenis Roger Federer se convirtió en el séptimo atleta multimillonario de la historia, según estimaciones publicadas por Forbes el viernes.

La estrella suiza, que se retiró del deporte en 2022, ahora se cree que tiene un patrimonio neto de US$ 1.100 millones, impulsado por su participación minoritaria en la marca suiza de calzado y ropa On.

Habiendo acumulado alrededor de US$ 1.000 millones en actividades fuera de la cancha durante su carrera, Federer fue el tenista mejor pagado durante 16 años consecutivos, a pesar de ganar menos en premios que sus rivales Novak Djokovic y Rafael Nadal.

En 2020, ganó US$ 106,3 millones antes de impuestos, más que cualquier otro atleta en el mundo.

Federer ahora es el segundo tenista multimillonario, después del rumano Ion Țiriac, quien ganó en dobles masculinos de Roland Garros en 1970 y comenzó a invertir tras la caída del comunismo.

También figuran en la lista las estrellas del básquetbol Michael Jordan, Magic Johnson y LeBron James, así como Junior Bridgeman, de los Milwaukee Bucks. Tiger Woods completa la lista y se une a James como los únicos que se convirtieron en multimillonarios mientras aún competían en sus deportes.

Carlos Alcaraz fue nombrado por Forbes el viernes como el tenista activo mejor pagado de los últimos 12 meses por segundo año consecutivo, con ingresos de US$ 48,3 millones. Solo Federer, Djokovic y Naomi Osaka han ganado más en un solo año.

Jannik Sinner, actual número uno del mundo y cuya creciente rivalidad con Alcaraz está marcando el deporte, es segundo en la lista. Ganó US$ 47,3 millones, casi el doble de los US$ 26,6 millones que obtuvo en los 12 meses anteriores.

El italiano ganó US$ 20,3 millones directamente del tenis este año, la tercera cifra más alta desde que Forbes lleva registros, y significativamente más que Alcaraz. Solo Djokovic, en las listas de Forbes de 2016 y 2019, ha ganado más directamente del deporte en un solo año.

Coco Gauff ocupó el tercer lugar en la lista de este año, con US$ 37,2 millones, más que cualquier otra atleta femenina en los últimos 12 meses.

Su posición significa que —por primera vez desde Federer, Maria Sharapova y Nadal en 2010— los tres primeros tienen menos de 30 años.

En total, los 10 que más ganaron sumaron US$ 285 millones, un 16 % más que el año pasado, aunque aún por debajo del récord de US$ 343 millones en 2020.

