Israel ataca Yemen después de que los hutíes dispararan un nuevo tipo de misil

Israel atacó a los hutíes de Yemen el domingo después de que los rebeldes respaldados por Irán dispararan un nuevo tipo de misil contra Israel.

Las fuerzas israelíes aseguran que atacó un sitio militar donde se encuentra el palacio presidencial, así como dos centrales eléctricas y un lugar de almacenamiento de combustible.

Al menos cuatro personas murieron y otras 67 resultaron heridas en los ataques contra la capital yemení de Saná, informó el domingo la televisión Al-Masirah, controlada por los hutíes, citando al ministerio de salud del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que “los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los ataques repetidos del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles”.

Más de 10 aviones de combate participaron en los ataques, según un funcionario de la fuerza aérea israelí, quien dijo que el objetivo más lejano estaba aproximadamente a 2.000 kilómetros de Israel.

“Por cada misil que los hutíes lancen contra Israel, pagarán con creces”, dijo en un comunicado el ministro de defensa israelí, Israel Katz. “Hoy les propinamos a los hutíes un golpe de oscuridad y apagón, y en el futuro, también habrá un golpe del primogénito”.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dijo que los ataques mostraron la “fuerza y determinación” de su país. “El régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas que pagará —y está pagando— un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel”, dijo Netanyahu.

Al-Masirah dijo que había “agresión sionista en curso en la capital Saná”, una ciudad controlada por los hutíes.

Un miembro de la cúpula hutí, Mohammad al-Farrah, dijo que los hutíes seguirían apoyando al pueblo de Gaza y “no se retirarían de ello hasta que se levante la agresión, se rompa el asedio y se detenga la hambruna del pueblo de Gaza”.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, elogió los ataques como el “curso de acción correcto”, diciendo en X que “lo que el valiente pueblo de Yemen está haciendo hoy es lo correcto”.

Los ataques siguen al lanzamiento de un misil por parte de los hutíes contra Israel el viernes.

Un funcionario de la fuerza aérea israelí dijo que, por primera vez, un misil hutí contenía varias submuniciones, que estaban destinadas a ser detonadas al impactar.

La policía del distrito de Tel Aviv dijo el viernes que hubo varios sitios donde cayeron fragmentos de intercepción. No se reportaron heridos.

