No hay evidencia de atacante en el campus de la Universidad de Carolina del Sur a pesar de alerta, dice portavoz

Por Amanda Musa, CNN

No hay evidencia de un tirador en la biblioteca del campus de la Universidad de Carolina del Sur, dijo el domingo un portavoz de la escuela, después de una alerta en toda la escuela sobre un atacante que se había reportado en el campus de Columbia.

“Recibimos un informe no confirmado de un atacante armado en la biblioteca Thomas Cooper”, dijo a WIS-TV, afiliada de CNN, Jeff Stensland, un portavoz de la universidad.

“En este momento, no tenemos heridos y no tenemos confirmación de que realmente hubiera un atacante en la biblioteca”.

Equipos de servicios de emergencia atendieron a un par de estudiantes por lesiones menores que ocurrieron durante la evacuación, dijo la universidad en una actualización.

La universidad emitió su primera alerta poco después de las 6:30 p.m. y la siguió con una descripción de un posible sospechoso.

Alrededor de las 7:10 p.m., otra alerta indicó que no había evidencia de un atacante armado, pero la policía seguía buscando en el área.

Las autoridades despejaron la biblioteca piso por piso por extrema precaución, añadió Stensland.

El incidente del domingo se produce días después de que los informes de atacantes armados en la Universidad de Villanova y la Universidad de Tennessee en Chattanooga resultaran ser falsos.

Se desconoce qué generó el informe del domingo en la Universidad de Carolina del Sur.

CNN se ha comunicado con la universidad y la policía local para obtener más información.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Cindy Von Quednow y Zoe Sottile de CNN contribuyeron a este informe.