Tarjeta de baloncesto con Michael Jordan y Kobe Bryant se vende por un récord mundial de US$ 12,9 millones

Una tarjeta de baloncesto de Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió este sábado por US$ 12,932 millones, convirtiéndose en la tarjeta deportiva más cara de la historia, según la casa de subastas que manejó la venta.

La Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman de la temporada 2007-08, vendida en Dallas, Texas, a través de Heritage Auctions, incluye imágenes de las dos estrellas, así como sus firmas y parches del logo de la NBA de sus camisetas. La identidad del comprador no fue revelada.

“La demanda de esta tarjeta es astronómica, lo cual es lógico, ya que lo tiene todo: fotos, parches de camisetas y firmas de dos de los mejores jugadores de la historia”, dijo en un comunicado en julio Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage.

“La tarjeta Dual Logoman que se ofrece en esta subasta es la única que incluye únicamente a Michael Jordan y Kobe Bryant, lo que la convierte en la más codiciada de la increíble serie Upper Deck Logoman. Debido al trágico fallecimiento de Kobe Bryant en 2020, siempre será la única”, agregó.

La serie “Dual NBA Logo Autographs”, producida por la compañía de tarjetas coleccionables Upper Deck entre 2004 y 2009, presenta a algunas de las estrellas más importantes del baloncesto compartiendo la misma tarjeta.

Cada tarjeta se lanzó en ediciones limitadas de una sola unidad: Jordan apareció ocho veces, junto a figuras como LeBron James y Scottie Pippen, y Bryant en once.

A pesar de que la tarjeta tenía una estimación previa de US$ 6 millones, el precio de venta superó el récord anterior: los US$ 12,6 millones pagados en 2022 por una tarjeta de béisbol Topps Mickey Mantle de 1952 en estado impecable. Antes de eso, la cantidad más alta pagada por una tarjeta deportiva era considerablemente menor: US$ 6,6 millones por una tarjeta de Honus Wagner en 2021.

Hasta este sábado, la tarjeta de baloncesto más cara jamás comprada era la Logoman de Steph Curry de su temporada de novato 2009-10, que se vendió por US$ 5,9 millones en 2021.

Las tarjetas con el logotipo de una liga se encuentran entre las más buscadas por los coleccionistas. Además de Jordan, Bryant y Curry, se han alcanzado precios récord por tarjetas con figuras como Shohei Ohtani, Patrick Mahomes y Luka Dončić que incluyen el logotipo de la liga a la que pertenecen, según Heritage.

Sin embargo, la tarjeta de Jordan/Bryant no es la pieza de memorabilia deportiva más cara jamás vendida.

Ese honor pertenece a la camiseta que Babe Ruth vestía cuando supuestamente señaló el lugar donde conectaría un cuadrangular durante la Serie Mundial de 1932 contra los Chicago Cubs, que se vendió por US$ 24,12 millones en agosto de 2024.

