Venezolanos se reúnen en Caracas para unirse a la milicia tras el llamado de Maduro a movilizarse ante amenazas de EE.UU.

Multitudes se convocaron Caracas el sábado para inscribirse en la milicia venezolana después de que el presidente Nicolás Maduro hiciera un llamado a reforzar la defensa ante amenazas de Estados Unidos.

CNN observó a los inscritos formar largas filas en la Plaza Bolívar, ubicada en el corazón de Caracas, para entregar sus datos y unirse a la milicia. La Milicia Bolivariana es una rama de las Fuerzas Armadas de Venezuela y fue creada por el fallecido presidente Hugo Chávez.

“Debemos continuar con el legado de Hugo Chávez: luchar por la patria y los derechos de todos los venezolanos”, dijo Doris Peña, trabajadora comunitaria que se alistó en la milicia el sábado.

Robert Nieves, profesor, dijo que nunca ha usado un arma, pero que “defender el país no es solo tener un arma”.

Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país luego de que Estados Unidos duplicara la recompensa por información que conduzca a su arresto e incrementara el número de tropas que navegan por América Latina y el Caribe.

La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que estas acciones son un intento de contener amenazas de los grupos de narcotráfico en la región. Maduro ha denunciado las “amenazas extravagantes, extrañas y descabelladas”.

Algunos de los nuevos miembros de la milicia coincidieron en que el país enfrenta una amenaza.

“Defendemos a nuestro pueblo y, de una u otra forma, nos vamos a defender”, dijo a CNN Rogelia Martínez, trabajadora social.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, publicó este domingo un video en redes sociales con imágenes del proceso de inscripción y aseguró: “El pueblo de Venezuela va a las calles a sumarse no solamente a las filas de la Milicia Bolivariana (…), también es un llamado y una expresión del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas”.

