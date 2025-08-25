Corea del Norte puede producir de 10 a 20 armas nucleares por año, dice el presidente de Corea del Sur

Por Mitchell McCluskey, CNN

Corea del Norte es capaz de producir de 10 a 20 armas nucleares por año, ya que el país ha ampliado sus capacidades, dijo el lunes el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

Hablando en el Statesman’s Forum organizado por el grupo de expertos CSIS con sede en Washington, tras su reunión con el líder estadounidense Donald Trump, Lee dijo que Corea del Sur había intentado disuadir a Corea del Norte mediante sanciones, pero que Pyongyang había continuado desarrollando su programa nuclear.

“Durante los últimos tres o cuatro años, los hechos duros son que el número de armas nucleares que posee Corea del Norte ha aumentado 2,5 veces”, dijo Lee, “Su capacidad para producir materiales fisibles ha aumentado enormemente”.

También advirtió que Corea del Norte se encontraba en las “etapas finales” de desarrollar misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) que “pueden alcanzar distancias lejanas”.

Existe un “equilibrio del miedo” en la península de Corea, dijo Lee, ya que Corea del Sur tiene más armas convencionales pero no posee armas nucleares.

“Pero la situación está deteriorándose”, añadió.

“No podemos resolver el problema simplemente reprimiendo a Corea del Norte, también debemos tener la sabiduría para gestionar la situación”, dijo Lee.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.